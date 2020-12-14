Esnafa kira yardımı nasıl ödenecek? Esnaf kira desteği nedir? Esnaf kira yardımı kaç TL? Kira düzenlemesi hangi işletmeler için geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda, esnaflara kira yardımı yapılacağının müjdesini verdi. Kira Desteği nedir? Esnaflara ne kadar kira yardımı yapılacak? Esnaflar için kira yardımı ne kadar olacak? Kira sözleşmesi kimler için geçerli olacak? Gibi soruların cevabı merak edilmektedir.

Esnafa Kaç Lira Kira Yardımı Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, esnafa kira yardımının yapılacağı müjdesini verdi:

" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafa kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız.

Toplam 5 milyar hibe desteği sağlayacağız.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.” İfadelerini kullandı.

Kira Destek Ödemelerinden Kimler Faydalanacak?

KDV indirimi teklifinin geçerlilik süresini konaklama, yiyecek ve içecek, yolcu taşımacılığı ve bakım onarımlarına kadar 1 Haziran'a kadar uzattık. Esnaflara kira ve gelir kaybı desteğini hazırlanmaya başladı. Kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432.567 esnaf bulunmaktadır. Üç ay içinde ayda 1.239.438 kişiye destek ödenecek. Taksiler, minibüsler, servis işletmecileri, pazarcılar, restoranlar, bay ve bayan kuaförleri, otel, yurt, kreş, düğün işletmecileri vb. Gruplara fayda sağlayacak hibe şeklinde esnaf destek fonları sağlanacaktır. Bu nedenle, esnafları desteklemek için toplam 3 milyar 718 milyon lira destek sunulacaktır.