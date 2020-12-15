Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?

Koronavirüsün ardından zor zamanlar geçiren esnaf için, sevindirici haber Cumhurbaşkanından geldi. Virüsün olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı, üç ay daha uzatıldı.

Üç ay süreyle 1 milyon 239 bin 438 bin kişiye 100 bin lira ödeme yapılacağı açıklandı. Büyük şehirlerde 750 Tl, diğer küçük illerde ise 500 Tl yardımda bulunulacak. Aynı zamanda KDV indirimleri de 1 Haziran 2021 yılına kadar devam edecek. Stopaj ücreti %20’den %10’a, kiralama hizmetindeki KDV ise %18’den %8’e indirildi.

Esnafa ödenmesi beklenen 1000 TL kira yardımı ise hibe olarak esnafa iletilecek. Bu hibeden yararlanan kişiler ise; pazarcı, lokantacı, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi yerlerdir. Esnafa kira yardımının hangi tarihte ödeneceği ise hala belli değil.