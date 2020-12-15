Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?

Koronavirüsün ardından zor zamanlar geçiren esnaf için, sevindirici haber Cumhurbaşkanından geldi. Virüsün olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı, üç ay daha uzatıldı.
Esnafa ödenmesi beklenen 1000 TL kira yardımı ise hibe olarak esnafa iletilecek. Bu hibeden yararlanan kişiler ise; pazarcı, lokantacı, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi yerlerdir. Esnafa kira yardımının hangi tarihte ödeneceği ise hala belli değil.
Son Güncelleme: 15.12.2020 22:36