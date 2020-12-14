Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı detayları neler? Yardımlar nasıl ve ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan “Kiralarda da düzenleme yapacağız.” duyurusu esnaflara kira yardımı mı yapılacak sorusunu gündeme getirdi. Kabine toplantısında konuşulacak olan ‘kira yardımı’ sebebiyle milyonlarca esnaf bugün ne karara varılacağını merak ediyor. Henüz kabine toplantısı yapılmadı, esnaflar ise yapılacak olan kira yardımının hangi koşullar altında verileceğini merak etmekte.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESNAFA MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Düzbağ ilçesinde yer alan İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı’nın Açılışında, “Kiralar vesaire düzenlemelere gidiyoruz. O düzenlemeleri de büyük ihtimalle kabine toplantısının ardından açıklarız” duyurusu yeni bir gündeme yol açtı. Milyonlarca yurdum insanı, “Kiralara yardım mı yapılacak? Kiraların düzenlenmesinin içeriğinde neler var?” gibi sorularına cevap bulmaya çalışırken; elektrik, doğalgaz ve su faturaları için de yapılmakta olan birtakım düzenlemeler olduğu öne sürüldü.

Esnaflara Kira Yardımı mı geliyor?

Kendisi CNN TÜRK editörü olan Kıvanç El, yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda yapılacak olan kira düzenlemesi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kıvanç El, kira yardımı ile ilgili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kira düzenlemeleri ile ilgili bir açıklamada bulundu. ‘Üretimin ve istihdamın sağlanması için bütün desteği verdik, kiralar içinde düzenlemeler yapacağız’ dedi. Kıvanç El açıklamalarına;

“Peki bu yapılacak olan düzenlemenin içerisinde neler var? Bunun detaylarına baktık. Öncelikle şunu belirtmemiz gerek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak ve kiralar hakkında yapılacak olan güncellemeler bugün ki toplantıda gündeme gelecek.

ESNAFIN İSTEKLERİ MASAYA YATIRILACAK!

Esnafın temsilcisi görevinde yer alanlar, kısa bir zaman önce hem Ticaret Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmelerde bulunmuştu. Bu görüşmelerde konuşulanlar ise esnafın talepleriydi. Bu taleplerde en çok konuşulan konu ise faturalarda ve kiralarda olması gereken destektir.

BÜTÜN GÖZLER BUGÜN YAPILACAK OLAN KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ!

Bugünün Kabine Toplantısı’nda konuşulacak bir konu; covid-19 tedbirleri kapsamında esnafın çalışma koşullarının değişmesi. Esnaflar artık dükkanlarını erkenden kapatıp geç açmak zorunda kalıyor ve bu onların kazançlarını büyük oranda etkiliyor.

Esnafların birçoğu siftah bile yapamaz hale geldi. Çoğu esnafın bu açıdan büyük problemleri oluyor. Esnaf dükkanı açmasa da kira ve faturaların arkası kesilmiyor, gelmeye devam ediyor…

Bugünkü kabin toplantısında sadece kiralar yok. Elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalar hakkında da destek verilmesi planlanıyor. Bu işlemler dahilinde belirli bir kısmı hibe olabilirken belirli bir kısmı da kredi şeklinde verilecek gibi duruyor.

GELİRLERİN NE KADAR KAYBEDİLDİĞİNE GÖRE DEĞİŞECEK

“Gelir kaybı hakkında yapılmakta olan birtakım çalışmalar mevcut. Esnafların başına gelen gelir kaybı neticesinde desteklerin yapılacağı, daha doğrusu yapılabileceği dile getiriliyor.

Covid-19 salgınının tamamen sona erişine kadar desteklerin aralıksız yapılması planlanmakta. Tabii esnafın yapmış olduğu kira sözleşmelerinin içeriğinde yer alan kira ücretlerinden, belirli bir kısmı hibe edilecektir, bir kısmına ise ödeme süreleri uzatılmış krediler ya da faizsiz destekler ile yapılabilecek. Bunlar Cumhurbaşkanlığı tarafından planlanan destekler.

Yapılacak olan destek ise kiranın ne kadar olduğu, kira gelirine göre kesinleştirilecek. Yani destek yapılırken ilk bakılacak olan etken esnafın ödemesi gereken tutarın fazlalığı olacak. Daha sonrasında bu ödemelere göre oranlar belirlenecek. Bu oranlar kapsamında esnafa hibe verilmesi planlanmakta.

ESNAFLARA YAPILACAK KİRA YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Esnafa yapılacak olan kira yardımının ne kadar olacağı birçok vatandaşın araştırma konusu oldu. Covid-19 nedeniyle dükkanlarını açamamakta olan milyonlarca esnaf bulunuyor Türkiye’de. Kalanlar ise dükkanlarını tam zamanlı olarak açamıyor, buda onları birçok müşteri kaybına uğratıyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise sokağa çıkma yasaklarından sadece gıda satışı yapmakta olan market, bakkal, ekmek fırını v.b yerler açık kalıyor. Bugünkü yapılacak olan kabine toplantısından sonra; alınan kararlar, yapılan yeniliklere haberimizde yer vereceğiz.