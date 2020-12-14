Esnafa kira, nakit, KDV ve stopaj indirimi desteği

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayip Erdoğan’ında katılım sağladığı kabine toplantısın da Yeni destek paketi ile alakalı alınan kararlarlar belirlendi. Alınan yeni kararlar doğrultusunda büyükşehirlerde ki iş yerleri kirada olan esnaflara 3 ay süre ile 750 TL, diğer illere ise 500 TL kira desteği yapılacak aynı zamanda; iş yeri kiralamak isteyen bireylere uygulanan KDV oranlarındaki ve Gayrimenkul kiralarında bulunan stopaj oranındaki indirim 1 Haziran gününe kadar devam edecek kararı verilmekte. Alınan yeni kararlar arasında yıl başı gecesinden başlayıp yani 31 aralık 4 ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ında katılımıyla 4 saat boyunca süren kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlar genel hatları itibariyle şu şekilde;

‘Kendi ülkemizle beraber tüm dünyanın refahı, mutluluğu ve iyi olması yönünde mücadele vermekteyiz fakat yaşanan bu durumlar doğrulsun da kendi milletimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini ezdirmeyeceğini belirtti.’

‘NATO mükellefimiz olan ABD tarafından Türkiye ye vermiş olduğu tam üyelik sözünü tutmasını ve uygulamasını beklemekteyiz yaptırım uygulamasını değil’

‘Halkın batıya galip gelmesi sonucun da Karabağ artık kazanılmış bir zaferdir. Geçmişten günümüze verilen mücadele sonucunda Karabağ Azarbeycanındır. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır.’

‘İktisat tarihine adını kazıyacak bir Küresel Ekonomi dönemi yaşamaktayız’

‘Geçirdiğimiz salgın hastalık sürecinden sonra oluşacak ülke ekonomisine karşı hazırlıklı olmaktayız’

‘Vatandaşlarımızdan gönüllerini rahat tutmalarını ve olumsuz konuşan herkese inat oluşturduğumuz ekonomi politikalarına güvenmelerini rica ediyoruz’

‘Öncelik verilen politikalar arasında genç ve kadınların istihdamına yönelik çalışmalar bulunmaktadır’

TL ile tasarruf için teşvik

Halkımızın tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Ülkemiz adına uluslararası yatırımların yapılmasının peşindeyiz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz dövizlerini TL ye çevirerek yatırımlar ile karşı karşıya kaldığımız mücadelede yanımızda olarak destek vermeleri.

Geçtiğimiz haftalarda belirlenen 3,2 milyar düzeyinde döviz pozisyonu fazlalığı vardır ve bankalarda döviz açık pozisyonu olmamasına rağmen rakamlar bu düzeydir. Ülkemizde bulunan tüm bankalar yatırımcılara destek verebilecek güce sahiplerdir.

Ekonomimize yapılan faiz, enflasyon ve kur sacayakları ile alakalı kurulan baskılar ve onların oluşturduğu masraflar ile mücadele etmekteyiz.

Üretimde bulunan çeşitlilik, lojistik alanındaki uzmanlığımız, sarsılamayacak düzeyde olan tedarik zincirimiz, teşfiklerimiz ve kuvvetli iş gücümüz ile tüm milletimize yetecek hizmet düzeyindeyiz.

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon ile mücadelede yapmış olduğumuz başarıları tekrardan yapacağız.

Esnafa 3 ay 750 TL kira desteği verilecek

Gayrimenkul iş yeri kiralama içerisinde bulunan KDV oranını 1 Haziran tarihine kadar %18 den %8 düşürdüğümüz oran ile devam edeceğiz.

Yılın sonuna kadar uygulanacak olan gayrimenkullerdeki stopaj oranlarını %20 den 10 a düşürerek 1 Haziran tarihine kadar geçerli yaptık.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İçerisinde birçok sektörü barından konaklamadan bakım onarıma kadar kapsamdaki tüm KDV indirimlerinin zamanları 1 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Büyükşehirlerden bulunan esnaflara 3 ay 750 TL kira yardımı diğer illere de 500 TL kira yardımı yapılacaktır.

1 milyon 239 bin 438 vatandaşımıza aylık 1 TL destek sağlayacağız.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından oluşan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme hakkı sağlandı.

Yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması

En son yapılanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda yılbaşı gecesi başlayacak olan yani 31 Aralık günü saat 21:00 dan 4 Ocak sabahı saat 05:00 a kadar sokağa çıkma yasağı olacağı belirtildi.

Yasak sürecinde çalışmakta olacak olan sağlık çalışanlarının aileleri ek maaşlarına ödeme almaya, sınıf faiz olan konut kredilerinden çocukları için edinebilecekleri eğitim yardımına ve İstahdam yönündeki fatura indirimleri gibi daha fazla imkandan faydalanacaklardır.