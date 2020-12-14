İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Esnafa kira, nakit, KDV ve stopaj indirimi desteği

Başkan Recep Tayip Erdoğanında katılımı ile gerçekleşen kabine toplantısında esnafları ve aynı zamanda bir çok vatandaşımızı ilgilendiren yeni kararlar alındı. Ülke olarak yaşadığımız sağlın hastalık döneminde aynı zaman da ekonomik olarak da mücadele dönemindeyiz. Alınan kararlar arasında yıl başında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı da bulunmakta. Peki yeni kararlar nelerdir?

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:18
Esnafa kira, nakit, KDV ve stopaj indirimi desteği
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayip Erdoğan’ında katılım sağladığı kabine toplantısın da Yeni destek paketi ile alakalı alınan kararlarlar belirlendi. Alınan yeni kararlar doğrultusunda büyükşehirlerde ki iş yerleri kirada olan esnaflara 3 ay süre ile 750 TL, diğer illere ise 500 TL kira desteği yapılacak aynı zamanda; iş yeri kiralamak isteyen bireylere uygulanan KDV oranlarındaki ve Gayrimenkul kiralarında bulunan stopaj oranındaki indirim 1 Haziran gününe kadar devam edecek kararı verilmekte. Alınan yeni kararlar arasında yıl başı gecesinden başlayıp yani 31 aralık 4 ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

 

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ında katılımıyla 4 saat boyunca süren kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlar genel hatları itibariyle şu şekilde;

  • ‘Kendi ülkemizle beraber tüm dünyanın refahı, mutluluğu ve iyi olması yönünde mücadele vermekteyiz fakat  yaşanan bu durumlar doğrulsun da kendi milletimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini ezdirmeyeceğini belirtti.’
  • ‘NATO mükellefimiz olan ABD tarafından Türkiye ye vermiş olduğu tam üyelik sözünü tutmasını ve uygulamasını beklemekteyiz yaptırım uygulamasını değil’
  • ‘Halkın batıya galip gelmesi sonucun da Karabağ artık kazanılmış bir zaferdir. Geçmişten günümüze verilen mücadele sonucunda  Karabağ Azarbeycanındır.  Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır.’

 

  • ‘İktisat tarihine adını kazıyacak bir Küresel Ekonomi dönemi yaşamaktayız’

 

  • ‘Geçirdiğimiz salgın hastalık sürecinden sonra oluşacak ülke ekonomisine karşı hazırlıklı olmaktayız’

 

  • ‘Vatandaşlarımızdan gönüllerini rahat tutmalarını ve olumsuz konuşan herkese inat oluşturduğumuz ekonomi politikalarına güvenmelerini rica ediyoruz’

 

  • ‘Öncelik verilen politikalar arasında genç ve kadınların istihdamına yönelik çalışmalar bulunmaktadır’

 

TL ile tasarruf için teşvik

Halkımızın tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

 Ülkemiz adına uluslararası yatırımların yapılmasının peşindeyiz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz dövizlerini TL ye çevirerek yatırımlar ile karşı karşıya kaldığımız mücadelede yanımızda olarak destek vermeleri.

Geçtiğimiz haftalarda belirlenen 3,2 milyar düzeyinde döviz pozisyonu fazlalığı vardır ve bankalarda döviz açık pozisyonu olmamasına rağmen rakamlar bu düzeydir. Ülkemizde bulunan tüm bankalar yatırımcılara destek verebilecek güce sahiplerdir.

Ekonomimize yapılan faiz, enflasyon ve kur sacayakları ile alakalı kurulan baskılar ve onların oluşturduğu masraflar ile mücadele etmekteyiz.

Üretimde bulunan çeşitlilik, lojistik alanındaki uzmanlığımız, sarsılamayacak düzeyde olan tedarik zincirimiz, teşfiklerimiz ve kuvvetli iş gücümüz ile tüm milletimize yetecek hizmet düzeyindeyiz.

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon ile mücadelede yapmış olduğumuz başarıları tekrardan yapacağız.

Esnafa 3 ay 750 TL kira desteği verilecek

 Gayrimenkul iş yeri kiralama içerisinde bulunan KDV oranını  1 Haziran tarihine kadar %18 den %8 düşürdüğümüz oran ile devam edeceğiz.

Yılın sonuna kadar uygulanacak olan gayrimenkullerdeki stopaj oranlarını %20 den 10 a düşürerek 1 Haziran tarihine kadar geçerli yaptık.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İçerisinde birçok sektörü barından konaklamadan bakım onarıma kadar kapsamdaki tüm KDV indirimlerinin zamanları 1 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Büyükşehirlerden bulunan esnaflara 3 ay 750 TL kira yardımı diğer illere de 500 TL kira yardımı yapılacaktır.

1 milyon 239 bin 438 vatandaşımıza aylık 1 TL destek sağlayacağız.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından oluşan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme hakkı sağlandı.

Yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması

 En son yapılanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda yılbaşı gecesi başlayacak olan yani 31 Aralık günü saat 21:00 dan 4 Ocak sabahı saat 05:00 a kadar sokağa çıkma yasağı olacağı belirtildi.

Yasak sürecinde çalışmakta olacak olan sağlık çalışanlarının aileleri ek maaşlarına ödeme almaya, sınıf faiz olan konut kredilerinden çocukları için edinebilecekleri eğitim yardımına ve İstahdam yönündeki fatura indirimleri gibi daha fazla imkandan faydalanacaklardır.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YasakSokağa çıkma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault Zoe Türkiye satış fiyatı açıklandı
Renault Zoe Türkiye satış fiyatı açıklandı
EPDK'dan geri adım! Temsil ağırlama giderleri aboneye yansıtılmayacak
EPDK'dan geri adım! Temsil ağırlama giderleri aboneye yansıtılmayacak
2021 asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2021 asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!

Popüler Haberler

CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları
14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Esnaf kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak?
Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?
Kredi çekemiyorum sicilim bozuk diyenlere müjde! BBDK'dan bankalara talimat! Kredi öekme şartları kolaylaşıyor
Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bilim adamları uyardı:''Çocuklarınızı şekerli içeceklerden uzak tutun!''
2020 Bizim Toptanramazan erzak paketi içerik ve fiyatları
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2020 Cuma burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
Esnafa kira yardımı nasıl ödenecek? Esnaf kira desteği nedir? Esnaf kira yardımı kaç TL? Kira düzenlemesi hangi işletmeler için geçerli?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 14 Aralık 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.