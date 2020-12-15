Esnafa kira desteği kaç ay verilecek, kira yardımı şartları ve süresi nedir?

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak adına devlet birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemelerden biri de esnaflara verilen kira yardımlarıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından iş yeri kira desteklerinin üç ay daha uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle bin lira ödeme yapılacağını ve iş yeri kira olan esnaflara büyükşehirlerde bulunanlar için 750 TL, şehirlerde bulunanlar için ise 500 T kira desteği verileceğini açıkladı.

Kira desteği yardımının yanı sıra koronavirüs salgını sürecinde esnafa destek olmak amacıyla yapılan KDV indirimlerinin 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı da duyuruldu. Bilindiği gibi daha önce esnaftan alınan kiralama stopaj ücreti %20’den 10, kiralama hizmetlerindeki KDV oranı ise %18’den 8’e düşürülmüştü.

Esnaf kire yardımından kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa verilecek olan bin TL kira yardımlarının hibe edileceğini ve bu yardımdan taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi alanlarda hizmet veren kişilerin yararlanacağını açıkladı.

Öte yandan bin TL kira yardımlarının ne zaman verilmeye başlanacağı hakkında henüz bir tarih verilmedi. Ancak açıklanan kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yardımların yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yardımların yanı sıra turizm sektöründe de kire, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme gibi sürelerin de 1 yıl ertelendiği müjdesini verdi.