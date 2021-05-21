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Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son yapılan Kabine Toplantısı’ndan sonra esnafa müjdeli haberi vermişti. Bu haber sonrasında birçok esnaf hibe desteğinin başlayıp başlamadığını ve hangi grupta yer aldığını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar…

21 Mayıs 2021 Cuma 15:53
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
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COVID-19 salgın döneminden etkilenen esnaf için verilen destek kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Beş bin ile üç bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs’tan itibaren gelir vergisi mükellefi olan tüm esnaflar faydalanabilecek.

Esnafa hibe desteği başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında esnafa hibe desteği müjdesini verdi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan hibe desteği yürürlüğe girdi. Alınan hibe desteği kararı doğrultusunda, beş bin ile üç bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs’tan itibaren gelir vergisi mükellefi olan bütün esnaflar faydalanabilecek. Bu doğrultuda; 1 milyon 384 binden fazla esnaf ile sanatkara 2 ayrı grup olarak 4 milyar 622 milyon TL’lik hibe desteği sağlanacak.

Desteğin 1. Grubunda kahvehane, çay bahçesi gibi mekanlarla okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi yerler bulunuyor. Sayıları toplam 235 bine varan bu işletmelere 1 seferlik beş bin TL’lik hibe ödemesi olacak.

2. gruba 3 bin TL destek

2. grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle meşgul olanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satanlar, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeler, kur işletmecileri bulunuyor. 2. gruba önceden destek ödemelerinden faydalanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler ve pazarcılar da dahil olacak şekilde toplam 1 milyon 150 binden fazla işletmeyi kapsayan bu grupta yer alanlara 1 kerelik üç bin TL hibe ödemesi olacak.


Son Güncelleme: 21.05.2021 15:53
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