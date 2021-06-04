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Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021

Esnafa hibe desteği duyurusundan sonra vatandaşlar başvuruları bekliyor. Başvurunun nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında sıkça sorular soruluyor. Koronavirüs nedeniyle birçok esnaf zarar ettiğinden hibe desteği oluşturuldu. Başvurular hakkında merak edilenler haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 15:48
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
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Esnafa sunulan hibe desteği başvuruları 25 Mayıs itibariyle başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen gerçek kişi tacir ve esnaflara 3 bin-5bin TL aralığında destek verileceği duyuruldu. Başvuruların 23 Haziran’a kadar süreceği ve bu süreçte başvuruların değerlendirileceğini söylendi. Vatandaşların hibe desteği için başvuruların intenet üzerinden yapılacağı hakkında detaylar haberimizde

E-devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

E devlet üzerinden başvurusu olan hibe desteği 3 bin TL ve 5 bin TL olarak iki şekilde yapılacak. 23 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek başvuru Çarşamba saat 23.59’da sona erecek. Başvuru yapan kişilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre sıralanacak. Devlet tarafından verilen desteklerin kimlere verileceği merak konusu oldu. Esnaflar arasında 2 gruba ayrılarak destekler verilecek. Hesaplanan tutara göre 4 milyar 622 milyon liralık destek verilmesi bekleniyor.

Destek verilecek esnaf ve sanatkarların ilk grubunda, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul, düğün salonları, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar bulunmaktadır. Bütün iş yerlerin toplamı 235 bine ulaştı. Her işletmeye bir defalığına 5 bin TL destek verilecektir.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba ise 3 bin TL değerinde yardım edileceği duyuruldu.


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:48
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Anahtar Kelimeler:
Hibe DesteğiEsnafa Destek Yardımı
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