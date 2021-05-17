Esnafa destek paketinde neler var? Esnafa 5 BİN TL ödeme ne zaman yapılacak?

Yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı, tam normalleşme sürecinin konuşulduğu şu günlerde yapılan Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı ve ‘’ Ramazan ay boyunca uygulamaya koymuş olduğumuz kısmi ve tam kapanma süreci sayesinde ülkemizdeki salgını tekrardan büyük ölçüde kontrol altına almayı başardık. 1 Haziran sonrasını da ele aldık ve kararlarımızı ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız’’ dedi. Esnafa yapılacak olan destek müjdesi ne oluyor? Bu paket içeriği açıklandı mı?

Esnafa verilen destek paketi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa verilecek olan destek müjdesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Yapılacak olan bu hibe programı ile birlikte Pandemi sürecinde işlerine ara vermek zorunda olan esnaflarımıza grup halinde destek olmayı düşünüyoruz.

1. Grupta; kahvehane, kıraathane, pastane, intenet kafeler ve benzeri işletmeler yer alıyor. Sayıları da 235 bine ulaşmış olan işletmelere ise yalnız 1 defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik bir hibe ödemesi yapacağız.

2. Grupta ise; bakım ve onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar ve benzeri yer alıyor. Bu gruba ayrıca berberler, otobüsçüler ve pazarcılar da girmektedir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi içine alan bu gruba da sadece bir defa olmak üzere 3 Bin TL hibe desteği verilecektir. Toplamda ise 4 Milyar 602 Milyon TL’lik destek kaynağını karşılıksız olarak vereceğiz.

1 Hazirandan sonra alınacak kararlarda ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi başkanlığı altında toplanarak yapılan kabine toplantısının sona ermesinden hemen sonra 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme döneminin adımlarını açıkladı. Yapılan açıklamanın satır başları ise şu şekilde:

‘Ülkemizdeki salgını büyük ölçüde yeniden kontrol altına almayı başardık’

‘’Ana okullar ve kreşler yeniden açılacak’’

‘’ Aziz milletim, değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizleri e kalbi duygularım ile ve muhabbet ile selamlıyorum. Tekrardan milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Allahtan nice Ramazan-ı Şeriflere bizleri tekrardan ulaştırmasını diliyorum. Ülkemizde baş gösteren salgından dolayı bu sene gönlümüzce bayram yapamadığımız açıktır. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan bu salgına karşı vermiş olduğumuz mücadelenin tek amacı ise geleceğimizi güvence altına alabilmektir. 5 milyon 100 bini aşkın vatandaşımızın bu musibete maruz kaldığı ortamda ne yazık ki başka şekilde hareket etmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca da uygulamada olan kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde şükürler olsun ki mücadele içinde olduğumuz salgını büyük ölçüde tekrardan kontrol altında tutmayı başardık.’’

Mayıs ayının bitimine sayılı günler kalması ile ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığı kamuoyuna duyurdu. Sokağa çıkma yasağını hafta içi saat 21.00 – 05.00 arasında ve aynı şekilde hafta sonları da devam edecektir. Şehirlerarası yapılan seyahatlerde sokağa çıka yasağı olmayan zamanlarda yapılacaktır ve diğer seyahatler de izin belgesine tabi olacaktır. Aynı zamanda ana okulları ve kreşler de bu dönemde yeniden açılacak ve diğer öğreti kademeleri ile ilgili olan süreç de daha sonra tarafımızca belirlenecektir.

‘’Sonuçlara göre gelişmeleri milletimiz ile mutlaka paylaşacağız ‘’

Yapmış olduğumuz kabine toplantımızda 1 Haziran gününden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşmenin 2. Etabını da görüştük. Önümüzdeki günlerde sonuçlarda yaşanan gelişmelere göre milletimiz ile paylaşacağız. Vaka sayılarını ise daha da aşağı çekebilmek için milletimizin de kademeli normalleşme dönemi kurallarına harfiyen uymalarını istemekteyiz. Risk altında olan grupların da tamamının derhal aşılanması için çalışmaktayız. Belirlemiş olduğumuz bu tedbirler, vatandaşlarımıza birer eziyet olsun diye değil bu sıkıntılı zamanları geride bırakabilmemiz için milletimizin önüne koymaktayız. Bu tedbirleri uygulamayan ülkelerin nasıl ağır şekilde bedeller ödediklerini siz de görmektesiniz. Salgının süresi uzadığı sürece hem tahammüllerin hem de sabırların azalıp tükendiğinin farkındayız. İnşallah en zor süreci hep birlikte geride bıraktık. Bir süre daha dikkatli davranmak zorunda olduğumuzu kabul etmeliyiz. Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, bu zor süreçte görev alanlar olmak üzere herkese hem şahsım, ülkem ve hem de milletim adına canı gönülden teşekkür ederim.

‘’ Biz yalnızca milletimizin hakkını, hukukunu koruma mücadelesi vermekteyiz ’’

Salgın ile birlikte vaka ve ölüm sayıları arttığı zaman ‘Neden tedbir almıyorsunuz’ diyerek ortalığı velveleye vererek ortaya çıkanlar olduğunu görmekteyiz. Bu zihniyette olanların yaptığı ise vatandaşlarımızın canlarına, geleceğine ve tabi herkese karşı bir saygısızlıktır. Elini taşın altına koymadan gezenlerin esas niyetlerinin de farkındayız. Biz sadece milletimize bakıyoruz, yalnızca milletimizin hakkını, hukukunu, aşını ve işini korumak için mücadele ediyoruz. Gerisi ise birer teneke gürültüsüdür. Allah’a hamd olsun ki milletimiz de bizim ne yaptığımızı ve neden yaptığımızı çok iyi bilmektedir. Bugünleri de geride bıraktığımız zaman her şeyin çok daha güzel olacağı bir geleceğin ise bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz.

‘’ Toplam 645 bin emekli vatandaşımızın maaşlarını 1500 TL’ye çıkardık ‘’

Vatandaşlarımızın hem sağlıklarını hem de işlerini ve aşlarını korumak için mücadele verdik. Sanayi ve tarım üretiminde, ihracatta en ufak bir aksaklığa yol açmamak için çok çalıştık. Salgın zamanında ise dünyada hala büyümeye devam eden ülke ekonomilerinden biri olduk. Vergi ve prim ile ilgili atmış olduğumuz bu adımların yanı sıra, vatandaşımıza kredi kolaylıkları gibi her türü kolaylığı da sağladık. En önemli istihdam kaynaklarımızdan biri olan turizm sektörünü ise ayakta tutabilmek için çok çabaladık. Yalnızca merkezi yönetim bütçesinden yapmış olduğumuz harcamalar ise şimdiden toplam 79 milyara ulaşmış durumda. Bu rakam yıl sonuna geldiğimizde ise toplamda 104 milyar lirayı bulacak. Şimdi sizlere bir başka müjdeyi daha açıklıyorum. Ülkemizdeki 645 bin emekli vatandaşımızın emeklilik maaşlarını da 1500 TL’ye çıkardık.