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Esnafa büyük müjde! Kredi desteği verilecek

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada esnafa kredi müjdesi verildi. Esnafa 200 bin TL, 500 bin TL tutarlarında kredi desteği verilecek.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:35
Esnafa büyük müjde! Kredi desteği verilecek
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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi yani TESKOMB esnafa, sanatkarlara ve kooperatif ortaklarına 200.000 TL işletme gideri kredisi, 500.000 TL yeni işyeri satın alma kredisi ve 500.000 TL araç kredisi vermeye hazırlanıyor.

Önceki yıllarda 150.000 TL olan ihtiyaç kredisi 200.000 TL’ye, 150.00 TL olan araç kredisi 500.000 TL’ye 60 ay taksit ile çıkmış oldu. Yeni iş yeri almak için verilecek olan 500.000 TL 10 yıl vade ile verilecek.

İş yeri satın alma kredisi

TESKOMB ortak üyelerine özel olarak verdiği 500.000 TL işyeri satın alma kredisinin senelik faiz oranı yüzde 4,5 olarak belirlendi. 120 ay vade ile gelen bu kredinin aylık ödeme tutarı 5.167,47 TL olarak hesaplanmıştır. Vade sonunda ise toplam ödenmiş tutar 620.096,56 TL olarak hesaplandı.

Kredi tutarının yüksek olmasından dolayı esnaftan, satın alınan işyerinin ipoteğe uygun olması, esnafın geliri ve aylık cirosu, işyerinin ipoteğe uygun olmaması durumunda kefil talep edilebilmektedir.

Esnafa araç kredisi

İşletmesine sıfır ticari araç alacak esnaflar için devlet ve hazine destekli verilecek 500.000 TL 84 ay vadeli olarak verilecektir. Yeni araç satın almak isteyen esnafın TESKOMB’un isteriği koşullara uyması durumunda düşük faizli krediyi çekebilecektir.

Esnaf kefalet kredisi

TESKOMB’un esnafa verdiği ihtiyaç kredisini hükümet, önceki yıllarda 150.000 TL olan kredi tutarını 200.000 TL çıkardı. Artık ihtiyaç kredisi çekmek isteyen esnaflar 200.000 TL’ye kadar kredi çekebilecekler.

Kredi başvuruları nasıl yapılacak?

Bu kredilerden yaralanmak isteyen esnaflar öncelikle TESKOMB’a üyelikleri bulunmaları gerekir. Üyelikleri olmayan esnafların üyelik başvurusu yaptıktan altı ay sonra kredi çekme hakkı elde edebilecekler. TESKOMB’un koşullarını ve isteklerini karşılayan esnafların kredi onayları ilk olarak Halkbank şubelerine bildirilir. Halkbank’ta esnafa krediyi vermeyi uygun bulursa, esnaf istediği krediyi çekebilir. Yalnızca esnaf kefalet kredisinden yararlanmak isteyenlerin daha önce KOSGEB’den son beş yıl içinde herhangi bir şekilde yararlanmamış olması gerekir. Krediyi alan esnafın geri ödemesini üç ayda bir olacak şekilde yapacaktır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
TeskombKosgebEsnafa Kredi
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