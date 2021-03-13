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Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa destek bitmiyor! Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik reform paketini açıkladı. Pakette neler var? İşte esnafa verilecek 6 ay ödemesiz kredi fırsatları...

13 Mart 2021 Cumartesi 14:12
Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları
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Esnafa özel reform paketi, 100.000 TL kredi

Cumhurbaşkanı, yeni reform paketini açıkladı. Esnafa 100.000 TL miktarında faizsiz ve 6 ay ödemesiz kredi verilecek.

Kimler faydalanabilir?

Mevcut çalışan sayısına ek olarak yeni işçi almış mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanabilecektir.

Ödeme miktarı

İşletmeler, işe aldıkları her eleman için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli olarak (ilk 6 ay ödeme yok) 100.000 TL krediden faydalanabilecek.

İki kişi alan işletmeler 200.000 TL, 3 kişi alan firmalar 300.000 TL kredi alabilir.

İşçi sınırı bulunuyor mu?

En fazla 5 kişi alınabilecek yani 500.000 TL kredi kullanılabilecektir.

İstihdam edilen çalışanların primleri ödenir mi?

İşletmeler, ilave istihdam için sene boyunca ödemiş oldukları sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir.

Destek süresi

1 kişi için prim desteği 12 ay devam edecektir.

Prim teşvik miktarı

Kişi başına 12 aylık prim teşviki en az 13.952 TL 28 kuruş olacaktır.

Minimum destek

  • Brüt asgari: 3.577 TL 50 kuruş
  • Sigorta primi işçi payı (%14): 500 TL 85 kuruş
  • İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 35 TL 78 kuruş
  • SGP primi işveren payı (%15,5): 554 TL 51 kuruş
  • İşveren işsizlik sigortası (%2): 71 TL 55 kuruş
  • Toplam prim destek: 1.162 TL 69 kuruş
  • 12 aylık prim destek: 13.952 TL 28 kuruş

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 14:12
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Esnaf6 Ay ödemesizKredi
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