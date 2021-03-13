Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları

Esnafa özel reform paketi, 100.000 TL kredi

Cumhurbaşkanı, yeni reform paketini açıkladı. Esnafa 100.000 TL miktarında faizsiz ve 6 ay ödemesiz kredi verilecek.

Kimler faydalanabilir?

Mevcut çalışan sayısına ek olarak yeni işçi almış mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanabilecektir.

Ödeme miktarı

İşletmeler, işe aldıkları her eleman için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli olarak (ilk 6 ay ödeme yok) 100.000 TL krediden faydalanabilecek.

İşçi sınırı bulunuyor mu?

İki kişi alan işletmeler 200.000 TL, 3 kişi alan firmalar 300.000 TL kredi alabilir.

En fazla 5 kişi alınabilecek yani 500.000 TL kredi kullanılabilecektir.

İstihdam edilen çalışanların primleri ödenir mi?

İşletmeler, ilave istihdam için sene boyunca ödemiş oldukları sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir.

Destek süresi

1 kişi için prim desteği 12 ay devam edecektir.

Prim teşvik miktarı

Kişi başına 12 aylık prim teşviki en az 13.952 TL 28 kuruş olacaktır.

Minimum destek