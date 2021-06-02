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Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınından dolayı zor zamanlardan geçen esnaf ve sanatkarlar için 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu destekten faydalanmak isteyenler de doğal olarak esnaf hibe desteğinin ne zaman verileceğini merak ediyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:40
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?
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Ülkemizinde etkisi altında olduğu pandemiden kaynaklı uygulanan yasaklarda maddi olarak kayıplar yaşayan esnafa devlet tarafından 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir hibe desteği sağlanacak. Verilecek olan bu hibe desteği sayesinde de esnafımız da biraz olsun rahat bir nefes almış olacak. Ayrıca destek paketinden faydalanabilmek için başvuruda bulunan vatandaşlar da 3.000 TL ile 5.000 TL arasındaki destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyorlar.

 

3 bin TL ile 5 bin TL’lik devlet hibe desteği ödemesi esnafa ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamasında Erdoğan, esnaf ile sanatkarlara 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir hibe desteği verileceğinin müjdesini duyurdu. Uygulamaya göre geri ödemesiz olacak şekilde bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara da 5 bin TL destek verilecektir. Bu hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar da gerekli başvurularını nasıl yapacaklarını ve nerelerden yapacaklarını, hibe desteğinin ödemesinin kendilerine ne zaman yapılacağını ve bu destekten de kimlerin faydalanabileceğini merak etmektedirler.

Bakan Muş da verilecek olan esnaf hibe destek paketi hakkında bazı önemli bilgi ve ayrıntıları dile getirdi.

‘’ Esnaf kardeşlerimize 2 grup şeklinde destek vereceğiz. Salgın tedbirleri kapsamında işlerine ara vermek zorunda olan esnaflarımıza iki grup şeklinde destekte bulunmayı planlıyoruz. Birinci destek grubunda kahvehane, cafe, çay bahçesi vb. işyerleri ile okullar, personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler ve lunaparklar gibi işletmeler bulunmaktadır.  Sayıları ise toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelerimize sadece bir defalık olacak şekilde tam 5 bin TL geri ödemesiz hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci destek grubunda ise bakım ve onarım tamirat, kaporta işleri ile ilgilenenler, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncakçılar, kozmetik ve hediyelik eşya satanlar, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler ile kurs işletmeleri yer alıyor.’’

Devlet tarafından esnafa geri ödemesiz olarak verilecek olan 3 bin TL ile 5 bin TL hibe desteği başvurularını ise faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerdir.

e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile kolayca giriş yapabilir, hibe desteği ödemesi için gerekli olan başvurunuzu da sistemden rahatça yapabilirsiniz.

Esnafa verilecek olan 3 bin TL ve 5 bin TL  hibe desteği için başvurular 25 Mayıs 2021 Salı gününden itibaren başladı. Başvurular tam 1 ay boyunca devam edecek ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Tek seferde iki ayrı grup şeklinde verilecek olan hibe desteğinden ise 17 Mayıs Pazartesi gününden önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanabilecektir. Hibe desteği başvuruları 23 Haziran 2021 Çarşamba gününde saat 23.59’da sona erecek. Verilecek olan 3 bin TL ile 5 bin TL hibe desteği ödemesinin başvurularının bitmesi ile yani 23 Haziran Çarşamba gününden sonra yapılacak olan değerlendirmelerin neticesinin ardından esnafa yapılacak olan gerekli ödemenin gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Hibe DesteğiEsnafKoronavirüs
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