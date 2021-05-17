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Esnafa 5 bin TL hibe kimlere verilecek? Esnaf hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreçte, esnafa hibe desteğinin sağlanacağı açıkladı. Esnafa hibe desteği kimlere verilecek? Esnaf hibe desteği başvurusu nereden yapılır? Bu haberimizde esnafa sağlanacak hibe desteğiyle ilgili detayları sizler için derledik. İşte esnafa sağlanacak 3 bin TL ve 5 bin TL hibe detayları...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:43
Esnafa 5 bin TL hibe kimlere verilecek? Esnaf hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Esnafa hibe desteği

Esnafa yapılacak hibe desteğinde birinci grupta yer alan  235 bin kişiye 5.000 liralık hibe ödenecek.. Hibe  2 grup şeklinde sağlanacak. Başvuru, tek seferliktir.

3.000 TL hibeden destek almak isteyenler ikinci grup içerisindedir. . Bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, araba yıkayıcılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, yerel tiran üreticileri ve kurs operatörleri vardır. Bu tür işleri olan esnafa  hibe desteği olarak bir defaya mahsus 3.000 TL hibe desteği sağlanacak.

Hibe desteği başvurusu

3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği için başvuracaklar, ikametgahları üzerinden e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. E-devlet sistemine girerek, üye işyeri pandemi destek hibesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu para, başvuru sürecinde verdiğiniz IBAN numarasına veya PTT şubesine yatırılacaktır.

 Esnafa hibe desteği başvuruları  e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurular aşağıdaki linkten yapılmaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-gelir-kaybi-destegi-basvurusu


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:43
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