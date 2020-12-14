Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son önemli açıklama ile birlikte pandemi sürecinde alınan kısıtlama kararları neticesinde ekonomik olarak sorun yaşayan esnaflara yönelik hibe destekleri verileceğini açıkladı. Esnaflara yönelik yapılan maddi destek hakkında ayrıntıları veren Erdoğan 3 ay süresince esnaflara ayda 1000 TL maddi desteğin yanı sıra iş yeri kira olanlara ayrıyeten büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 TL destek verileceğini ifade etti.

Hibe destekten faydalanabilecek meslekler

Taksi

Dolmuş

Servis şoförleri

Pazarcı

Terzi

Oto tamircisi

Lokantacı

Pastaneci

Kadın ve erkek kuaförleri

Yurt işletmecileri

Kreşler

Pansiyonlar

Düğün salonu işletmecileri

Başvurular ne zaman yapılacak?

Erdoğan yaptığı hibe desteği açıklamasında destekten birçok işletme sahibinin faydalanabileceğini söyledi. Destek kapsamından yararlanabilecek esnaf meslekleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği için başvuruların Aralık ayından itibaren alınmaya başlanması için talimatları verdiğini söyledi. Ayrıca başvuruların e-devlet sistemi üzerinden alınacağını aktardı.