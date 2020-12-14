Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son önemli açıklama ile birlikte pandemi sürecinde alınan kısıtlama kararları neticesinde ekonomik olarak sorun yaşayan esnaflara yönelik hibe destekleri verileceğini açıkladı. Esnaflara yönelik yapılan maddi destek hakkında ayrıntıları veren Erdoğan 3 ay süresince esnaflara ayda 1000 TL maddi desteğin yanı sıra iş yeri kira olanlara ayrıyeten büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 TL destek verileceğini ifade etti.
Hibe destekten faydalanabilecek meslekler
- Taksi
- Dolmuş
- Servis şoförleri
- Pazarcı
- Terzi
- Oto tamircisi
- Lokantacı
- Pastaneci
- Kadın ve erkek kuaförleri
- Yurt işletmecileri
- Kreşler
- Pansiyonlar
- Düğün salonu işletmecileri
Başvurular ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği için başvuruların Aralık ayından itibaren alınmaya başlanması için talimatları verdiğini söyledi. Ayrıca başvuruların e-devlet sistemi üzerinden alınacağını aktardı.
Son Güncelleme: 14.12.2020 21:49