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Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi kapsamında alınan son kısıtlama kararları ile birlikte ekonomik olarak zorlanan esnaflara maddi destek yapılacağını açıkladı. 3 ay boyunca ayda 1000 TL ve işyeri kira olanlara ayda 750 TL kira yardımı yapılacağı ifade edildi. Yardımların alınabilmesi için ayrıntılar araştırılmaya başlandı...

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:49
Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son önemli açıklama ile birlikte pandemi sürecinde alınan kısıtlama kararları neticesinde ekonomik olarak sorun yaşayan esnaflara yönelik hibe destekleri verileceğini açıkladı. Esnaflara yönelik yapılan maddi destek hakkında ayrıntıları veren Erdoğan 3 ay süresince esnaflara ayda 1000 TL maddi desteğin yanı sıra iş yeri kira olanlara ayrıyeten büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 TL destek verileceğini ifade etti.

Hibe destekten faydalanabilecek meslekler

Erdoğan yaptığı hibe desteği açıklamasında destekten birçok işletme sahibinin faydalanabileceğini söyledi. Destek kapsamından yararlanabilecek esnaf meslekleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi ifade edildi.

  • Taksi
  • Dolmuş
  • Servis şoförleri
  • Pazarcı
  • Terzi
  • Oto tamircisi
  • Lokantacı
  • Pastaneci
  • Kadın ve erkek kuaförleri
  • Yurt işletmecileri
  • Kreşler
  • Pansiyonlar
  • Düğün salonu işletmecileri

Başvurular ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği için başvuruların Aralık ayından itibaren alınmaya başlanması için talimatları verdiğini söyledi. Ayrıca başvuruların e-devlet sistemi üzerinden alınacağını aktardı.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Esnaf HibeMaddi DestekPandemi Yardım
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