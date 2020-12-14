Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa, kira ve hibe desteğinde bulanacağını söyledi. Bu desteğin 5 milyar TL olacağını sözlerine ekledi. Esnaf bu açıklamalardan sonra başvuru yapmayı beklemeye başladı.
İşyeri kiralama işlemlerinde %8 oranındaki indirimli KDV oranı ile konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi yerlerde alınan KDV indirimleri 1 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldı. Hibe desteği için yapılması gereken başvurular ise önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde açıklanacak.
Erdoğan, esnaflara üç ay süreyle 1000 Tl hibe verileceğini aktardı. Kira desteği ise sadece basit usulde vergi mükellefi olan esnafa verilecek.
Son Güncelleme: 14.12.2020 22:02