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Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnafa 1000 TL hibe desteği vereceğini açıkladı. Erdoğan, kira desteği ödemelerinin ayrıntılarını kabine toplantısı sonrasında dile getirdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:02
Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?
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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa, kira ve hibe desteğinde bulanacağını söyledi. Bu desteğin 5 milyar TL olacağını sözlerine ekledi. Esnaf bu açıklamalardan sonra başvuru yapmayı beklemeye başladı.

Hibe desteği için hazırlanan paketle birlikte, turizm sektörüne yönelikte kamuya kira ve pay yükümlülüklerinin ertelendiği açıklandı. Erdoğan,  gayrimenkul kiralarında uygulanan %10’luk stopaj oranının 1 Haziran’a 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

İşyeri kiralama işlemlerinde %8 oranındaki indirimli KDV oranı ile konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi yerlerde alınan KDV indirimleri 1 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldı. Hibe desteği için yapılması gereken başvurular ise önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde açıklanacak.

Erdoğan, esnaflara üç ay süreyle 1000 Tl hibe verileceğini aktardı. Kira desteği ise sadece basit usulde vergi mükellefi olan esnafa verilecek.



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:02
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanHibeDestekEsnaf
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