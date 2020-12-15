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Esnaf ve sanatkarların 100 bin TL'ye kadar olan borçları yapılandırılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber geldi. TESK esnaf borçlarına yapılandırma yapılmasına ilişkin proje kapsamında protokol imzalarının atıldığını duyurdu.

15 Aralık 2020 Salı 12:07
Esnaf ve sanatkarların 100 bin TL'ye kadar olan borçları yapılandırılacak
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan esnaflara müjdeli haber geldi. TESK ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan ortak proje kapsamında ticari kuruluşlarının borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanacak. Yapılandırma kapsamında 100 bin TL’ye kadar olan borçlar yeniden düzenlenecek.

TESK’den esnafa kredi yapılandırma imkanı

TESK ve TBB ortak projesinde 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşmada sonra konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlarımızın ticari borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Genel Başkan Palandöken anlaşmanın detaylarını da açıklarken yapılandırma için belirlenen şartları da ifade etti. Yapılandırma için istenen şartlar şu şekilde;

  • En uzun 24 ay vade yapılacak.
  • En fazla 12 aylık faizsiz ödeme planı yapılabilecek.
  • Ödemesiz döneme banka veya finans kuruluşu karar verecek.
  • Faiz oranı esnaf ve sanatkarlara göre belirlenecek ve faiz oranı sabit tutulacak.
  • Banka ve finans kuruluşları yapılandırma miktarının %1’ini komisyon olarak alacak.
  • Yapılandırma işlemleri TL üzerinden yapılacak.
  • Borcun %10’luk kısmının ödenmesinin ardından yeniden bir yapılandırma işlemi yapılabilecek ve yeni ödeme takvimi hazırlanma imkanı sağlanacak.
  • Yapılandırma işlemi en fazla 2 kez revize edilirken toplam vade sayısı 72 ayı geçmeyecek.
  • Borçlu olan esnaf ve sanatkarlar borçlu olunan banka veya finans kuruluşuna başvuru yapacak.
  • Borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin detaylı bilgi banka tarafından öğrenilebilecek.
  • En fazla alacağı olan banka başvuruyu kabul etmemesi durumunda ikinci sıradaki bankaya başvuru yapılacak.
  • 3 banka veya finans kuruluşundan 2’sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.
  • Esnaf ve sanatkarımızın yapılandırma başvurusunda önce herhangi bir banka veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; Satış günü alınmış olması, ihalenin feshi davasının devam ediyor olması, tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması,  borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması şeklinde kararlar alınmış olması ve yeniden yapılandırma başvuru yapmaya engel değildir.
  • Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Finansal Yeniden Yapılandırma anlaşması ile küçük ölçekli esnaf sanatkarlar içerisinde TESK üyesi olanların borçlarını en fazla 24 ay ve 100 bin TL’lik borçları yapılandıracak.

TESK ve Bankalar Birliği’nin öncülüğünde hazırlanan yapılandırma işlemi 23 banka ve 30 finansal kuruluş tarafından yapılacak. Anlaşma sayesinde özellikle koronavirüs salgını sürecinde borçlarını ödemekte zorlanan küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarlara destek olunması ve ekonomik olarak piyasaların canlı tutulması hedefleniyor.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
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Anahtar Kelimeler:
TESKEsnafYapılandırma
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