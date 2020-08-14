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Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 14 Ağustos 2020 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:45
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Korona virüs sürecinde en çok etkilenen kişilerin başında esnaflar gelmektedir. İşletme sahipleri korona virüs nedeniyle kazançlarında büyük bir kayıp yaşarken, kira ve işçilerinin maaş ödemeleri noktasında büyük bir zorluk yaşamaya başlamıştı. Zor duruma giren esnaflar devletin işçi çıkaran yasağı ile birlikte işçilerinin primlerini de ödemeye devam etmiş ve bu nedenle daha da ekonomik anlamda sıkıntı çekmeye başlamıştır.

Devletten yardım isteyen esnafa destek olmaya çalışan devlet, uygun faiz oranlı kredi imkanları ile işletmecilerin ekonomik anlamda iyileşmesini hedefledi. Mart ayından itibaren ertelenen borçlar ile birlikte rahat bir nefes alması sağlanan esnafın, enflasyon ve azalan talep karşısında zorlukları bitmek bilmiyor.

Esnafa 3 ay borç erteleme

Pandemi süreci ile birlikte kapanan dükkanlar iş yapamaz hale geldi. Bir süre herhangi bir kazanç elde edemeyen esnaflar zor günler geçirmeye başladı. Esnafı bu durumdan kurtarmak isteyen devlet, çeşitli kampanyalar ile birlikte esnafın yanında oldu. Bu kapsamda yeni bir destek açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre esnafın borçları 3 ay daha yeniden ertelendi.


Yapılan açıklamaya göre 30 Haziran öncesi alınan kredilerde 3 ay erteleme yaptığını duyuran devlet, bu ertelemenin ardından esnafın rahat bir nefes almasını hedefliyor. Faizsin olarak ertelendiği duyurulan borçlar, 3 ay sonra aynı şekilde ödenmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlandı

Bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan borç ertelemesine ilişkin kararda, 30 Haziran öncesi kullanılan kredilerin faizsiz olarak ertelendiği duyuruldu. 1 Temmuz ve 30 Eylül arasını kapsayan yeni destek kapsamında esnafın borçları 3 ay ertelendi.

Taksitlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak olan borçlar yeni düzenleme ile birlikte 30 Eylül’den sonra aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Erteleme talep eden esnaflardan istenen şart ise herhangi bir işçi azalmasına gitmemeleri oldu. Eğer bir işletme borç ertelemesi yapmasına karşın işçi azalmasına giderse ertelemeden yararlanamayacak.

Bu karar ile birlikte esnafa yardımcı olmak isteyen devlet, oluşacak işsizlik sorununa da önlem almış olacak. Erteleme şartlarını kabul eden esnaflara bankalar tarafından uygun faiz oranlı kredi imkanı sunulacak. Geçmişte olan borçlu kişinin kredi alma hükümleri ise bir süreliğine geçerli olmayacak.



Son Güncelleme: 14.08.2020 17:45
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