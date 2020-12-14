Esnaf kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdeli haberi verdi. Salgından oldukça etkilenen ve gelir kaybı yaşayan esnaf, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyordu. Kısıtlamaların tekrar başlamasıyla bu zorlu dönem, daha da kötü bir hal almıştı. Tam bu noktada esnafı sevindirecek haber geldi. Açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnafa kira yardımı yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işyeri kira olan esnafa, kira yardımı yapacaklarını açıkladı. Büyükşehirlerde bulunan esnafa aylık 750 TL, diğer şehirlerde bulunan esnaflara ise aylık 500 TL kira yardımı yapılacağını söyledi. 3 ay boyunca bu yardımın yapılacağını açıklayan Erdoğan, toplamda 5 milyar TL’yi esnafa hibe etmeyi planladıklarını açıkladı. Taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı gibi birçok kesimin yararlanacağı kira yardımı 3 ay boyunca esnafa verilmeye devam edecek.

Turizm tesisleri ve deniz turizmi tesisleri işletenlere de iyi haber veren Erdoğan, kira gibi giderlerin ödemesinin 1 yıl ertelendiğini söyledi.