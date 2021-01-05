İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 05-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 22:48
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
Takip Et:

Koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşanırken bu şartlardan en fazla etkilenenler esnaf ve sanatkarlar olmaktadır. İşyeri açmak veya mevcut borçların kapatılabilmesi için esnaf kefalet kredi başvuruları son derece önemlidir.

Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir?

Esnaf kefalet kredisine başvuruda bulunabilmek için ilk olarak kooperatife üye olmanız gerekir. Üye olurken bankaya başvuruda bulunmanız bankanın üst muhatap bulabilmesi için son derece önemlidir. Kooperatife üye olabilmek için;

Esnaf olmanız, dükkan tutulması, muhasebeci ile anlaşma yapmanız, vergi levhası alınması gerekmektedir.

Başvuru belgesinin ibraz edilmesi,

Kooperatife kayıtlı olmamanız gerekir.

Gerekli şartların taşınması durumunda kooperatif üyeliği tamamlanır. Halkbank’a yapacağınız kredi başvurularında son derece uygun olan kefalet kredileri düşük faiz oranlarıyla finansman sahibi olmanıza imkan tanıyor.

Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Halkbank, ESKKK başvuruları çerçevesinde hayatı kolaylaştıran yeni uygulamalara geçti. Bu süreçte krediden önce TESKOMB intenet sayfası üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Ekrana girdiğinizde ödeme tablosu otomatik olarak belirlenir. Bu süreçte Halkbank, başvuruda bulunanlardan ek belgeler talep etmektedir. İlk etapta başvurularınız alınır ve gerekli incelemeler sağlanır. Gerekli belgeleri tamamlayan kişiler için istihbarat süreci başlar ve kredi onaylanarak hesaba yatırılır.

Esnaf kefalet kredilerinde kooperatif destekleri öne çıkan faktörler arasında bulunuyor. Kefil talep edilmesi durumunda kendisi veya kendi üyeler kefil gösterilerek kredi onayı sağlanacaktır.

Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?

Esnaf kefalet kredisi alabilmek için gerekli şartları taşımanız gerekir. Bu süreçte krediden ancak belirli meslek gruplarında faaliyet gösterenler yararlanabiliyor. Bu süreçte; eğlence, dinlenme, elektrik – elektronik, bilgisayar, tarım, giyim, ev tekstili, dokuma, eğitim, basım, fotoğraf, kuaför, berber, temizlik,  spor, kozmetik, sağlık, otomotiv, ulaştırma hizmetleri ile yapı sanatları alanında faaliyette bulunanlar esnaf kefalet kredilerine başvuruda bulunabilirler.

Kredi taksitinin ödenmesi sürecinde koronavirüs tedbirleriyle 1 ila 3 ay arasında ödeme olanağı sağlanmaktadır. Ödeme planları krediyi çeken başvuru sahiplerinin talebine göre tespit edilir. Eski yöntemde vade süresi artış gösterdikçe faiz oranı ödenecek toplam tutar yükselmektedir. Salgın tedbirleri çerçevesinde 3 ay erteleme olanağı ve düşük faizlerle finansman olanağı sağlanıyor.

Son yapılan düzenlemeler çerçevesinde esnafların kooperatiflerle kullandıkları kredilere yapılandırma yapılacak. Bu süreçte Temmuz 2020 itibariyle borçları takibe düşen esnaf ve sanatkarlar yazılı olarak başvuruda bulunarak borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayabilir. Böylelikle uygun oranlarla borçların ödenmesi mümkün hale getirilmiştir. Borç yapılandırması ve aylık ödenecek taksit tutarları ise kredi tutarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ESKKKEsnaf Kefalet KredisiCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
65 Yaş yaşlılık maaşı için başvuruda gereken belgeler nelerdir? 2021
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Yeni doğan bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Anne karnında kan grubu belli olur mu?
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Ocak 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Ptt kapıda ödeme nasıl gönderilir? Epttavm kapıda ödeme var mı?
Black Mirror 5. Sezon Tarihi Belli Oldu! Black Mirror Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!
Huzurevi başvurusu nasıl yapılır? Özel Huzurevi fiyatları 2020
Sol Yanım dizisi Biricik karakterini kim canlandırıyor? Cemre Baysel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
3600 Gün çalışana kıdem tazminatı
Emekli maaşım ne kadar? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı miktarları sorgulama ve öğrenme
Bimcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli yaşı kaç?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.