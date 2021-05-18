Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?

Esnaf ve sanatkarlara devlet müjdeyi verdi. Deste paketi 2 grubu ayrılırken vatandaşlar hangi grupta kimlerin olacağını araştırıyor. Bu haberimizde sizler için esnaf hibe desteği başvuru ayrıntılarına yer verdik. İşte birinci ve ikinci grupta yer alan sektörler haberimizde

Birinci grup esnaflar;

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alacak.

235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grup esnaflar;

Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alacak.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak!

Ayrıca gruba lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdesini açıklaması üzerine milyonlarca vatandaş esnaf başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Hibe desteğinden yararlanmak için e-devlet üzerinden giriş sağlamanız gerekmektedir.

‘Gelir Kaybı Desteği Başvurusu’ (Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirler)

Ticaret Bakanlığı kısmından girerek başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizde esnafa yapılacak olan hibe desteğinden yararlanmak ve başvuruda bulunmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.