Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?

Ülkenin genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri, 1 Haziran itibariyle gevşetildi. Ülkede birçok sektör normalleşme kapsamında tekrar faaliyete geçti. Fakat ekonomik anlamda bazı sorunlar halen devam ediyor. Ertelenen çeklere ne olacağı da bunlardan birisi.
Resmi Gazete’de yayınlanan vergi usul kanunundaki lisans kullanımı konusunda da değişiklik yapma kararı alındı. Lisans sahibi olabilmek için bayilik teşkilatı, asgari satış miktarını sağlama, teknoloji, güvenlik, hizmet, kalitenin devamlılığını ön gören ekonomik ve özel koşullar olacak.
Son Güncelleme: 02.06.2021 16:37