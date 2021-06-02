Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?

Ülkenin genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri, 1 Haziran itibariyle gevşetildi. Ülkede birçok sektör normalleşme kapsamında tekrar faaliyete geçti. Fakat ekonomik anlamda bazı sorunlar halen devam ediyor. Ertelenen çeklere ne olacağı da bunlardan birisi.

’nun kabul ettiği Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunda, çek sahipleri kişilerini de ilgilendiren detaylar bulunuyor. Tüm Türkiye’de gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mağduriyeti önlemek amacıyla çeklerin ibraz edilme süresinin 1 Haziran sonrasına uzatılacağı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi usul kanunundaki lisans kullanımı konusunda da değişiklik yapma kararı alındı. Lisans sahibi olabilmek için bayilik teşkilatı, asgari satış miktarını sağlama, teknoloji, güvenlik, hizmet, kalitenin devamlılığını ön gören ekonomik ve özel koşullar olacak.