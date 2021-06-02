İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?

Resmi gazetede vergi ile ilgili yayınlanan kararlar sonucunda çeklerin ertelenip ertelenmediği, ertelenen çeklerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:37
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Takip Et:

Ülkenin genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri, 1 Haziran itibariyle gevşetildi. Ülkede birçok sektör normalleşme kapsamında tekrar faaliyete geçti. Fakat ekonomik anlamda bazı sorunlar halen devam ediyor. Ertelenen çeklere ne olacağı da bunlardan birisi.

TBMM Genel Kurulu’nun kabul ettiği Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunda, çek sahipleri kişilerini de ilgilendiren detaylar bulunuyor. Tüm Türkiye’de gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mağduriyeti önlemek amacıyla çeklerin ibraz edilme süresinin 1 Haziran sonrasına uzatılacağı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi usul kanunundaki lisans kullanımı konusunda da değişiklik yapma kararı alındı. Lisans sahibi olabilmek için bayilik teşkilatı, asgari satış miktarını sağlama, teknoloji, güvenlik, hizmet, kalitenin devamlılığını ön gören ekonomik ve özel koşullar olacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ertelenen çeklerTbmm Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
Haziran 2021 KDV indirimi uzatıldı mı?
Haziran 2021 KDV indirimi uzatıldı mı?
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?
2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Popüler Haberler

Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Rüyada araba alma görmek anlamı ve yorumu
2021 MEB LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabiri ve anlamı
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Masum 438.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Güncel gümüş fiyatları 2 Haziran 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
Engelli çalışan erken emeklilik şartları nelerdir? 2021
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.