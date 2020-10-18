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Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak

Ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde geldi. Erdoğan 4 milyon kişinin yaklaşık 500 milyarlık borcu için yapılandırma talimatı verdi.

18 Ekim 2020 Pazar 13:42
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda bazı alanlarda geçici daralmalar yaşandı. Bu kapsamda bazı vatandaşlar negatif etkilendi ve bazı borçların ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşanadı. Konuyla ilgili çalışma yapan Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili talimat verdi ve bu kapsamda yaklaşık 4 milyon vatandaşın emlak vergisi, trafik cezaları, kamu kurumlarına olan borçlar gibi tüm ödemelerin taksitlendirilmesi üzerinde çalışılıyor.

KAPSAM ÇOK GENİŞ TUTULACAK

Yapılandırma çalışmaları kapsamında Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırılması öngörülüyor.

ÖĞRENİM KREDİLERİNİNDE YAPILANDIRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan üniversite öğrencilerinin ödemek ile yükümlü oldukları öğrenim kredileri borçlarınında bu kapsamda tekrardan yapılandırılması ve taksitlendirilmesi bekleniyor.

4 MİLYON VATANDAŞI KAPSIYOR


 

Yapılan çalışma  ile birlikte yapılacak yapılandırmalar yaklaşık 4 milyon vatandaşı kapsayacak ve bu kapsamda yaklaşık 500 milyarlık borç taksitlendirecek ve vadesi faizsiz uzatılacak.

FAİZLERDE İNDİRİME GİDİLECEK

 Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.

Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor. Bu konu, düşünce aşamasında ve henüz karara bağlanmış değil.



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:42
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBorç YapılandırmaYapılandırmaKredi Yapılandırma
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