Erdoğan esnafa müjdeyi verdi! Binlerce esnafa hibe ödemeler yapılacak

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Kademeli normalleşme dönemine başladığımızı duyuran Erdoğan, salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Yaşanan bu zor süreçte toplumun her kesimine destek paketleri açıkladıkları ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce esnafa yeni destek müjdesinide verdi.

Esnafa iki grup olacak şekilde hibe destek ödemeleri yapacaklarını söyleyen Erdoğan, ilk grupta bulunan esnaflara bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liralık hibe ödemesi, ikinci grupta yer alan binlerce esnafa ise yine bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin liralık hibe destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Birinci grupta hangi meslek grupları var ?

kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar

İkinci grupta hangi meslek grupları var?

Erdoğan'ın açıkladığı hibe destek paketinde bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira hibe destek ödemesi alacak esnaflar arasındagibi işletmeler bulunuyor

Bu akşam açıklaman hibe destek paketinde devletten bir kereye mahsus 3 bin lira hibe destek ödemesi alacak esnaflar arasında bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar bulunuyor.

Erdoğan hibe destek ödemesi yapılaca bu iki grup esnafın toplam sayılarının 1 milyon 384 binden fazla olduğunu, yapılacak ödemelerin ise 4 milyar 622 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.