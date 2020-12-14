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EPDK'dan geri adım! Temsil ağırlama giderleri aboneye yansıtılmayacak

Elektrik dağıtımında temsilci ağırlama, reklamsal giderler ve sponsorsluk gibi giderlerin abonelere yansıtılmasına ilişkin hazırlanan tebliğde geri adım atıldı. Söz konusu gelirlere ilişkin hazırlanan tebliğde değişikliğe gidildiğini açıklayan EPDK Başkanı Başkanı Yılmaz, söz konusu giderlerin abonelerden alınmayacağı söyledi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:10
EPDK'dan geri adım! Temsil ağırlama giderleri aboneye yansıtılmayacak
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan bir kararla abonelere gönderilecek olan faturalarına temsil ağırlamasıyla oluşbilecek olan giderler, reklam ve sponsorluk gibi gider hükümlerinin eklenmesi hakkında bir tebliğ hazırlanmıştı.  Resmi Gazete'de geçtiğimiz hafta yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliğde dağıtım şirketlerinin karşılanması öngörülen giderlere aiit kalemleri hazırlanmış ve bunların arasında şirketlerin yıl içerisinde yapacakları temsil ve ağırlamalarla ilgili oluşacak olan giderler abonelere gönderilecek faturalara ekleneceği ifade edilmişti.

Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu gelişme sonrası EPDK Başkanı Başkanı Mustafa Yılmaz, bir açıklama yaparak tebliğde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yılmaz açıklamasında, "Tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek" ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik”

Vatandaşların EPDK kurumuna ve enerji sektörüne duymuş olduğu güven duygusunu zedelemek adına yapılan açıklamaların kurum olarak oldukça fazla üzüldüklerini belirten Yılmaz “Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek” diye konuştu.



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:10
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Anahtar Kelimeler:
TebliğFaturaAboneTemsil Ağırlama GideriEPDK
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