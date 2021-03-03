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EPDK, haksız kar artışı sağlayan şirketlere inceleme başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından başlatılan bir çalışmada düşük döviz fiyatlarına rağmen akaryakıt ücretlerinde artış yapan şirketler hakkında inceleme başlatıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:05
EPDK, haksız kar artışı sağlayan şirketlere inceleme başlattı
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Düşük dövize rağmen akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların büyük tepkisine yol açarken, bu durum üzerine harekete geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında kar elde etmek için artış yapan şirketler hakkında inceleme başlattı. Söz konusu inceleme çalışmaları hakkında bilgi veren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt üzerinden oynana kar oyunlarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Akaryakıt sektöründe eşel mobil sisteme geçilmesi sonrası akaryakıtın rafineriden çıkış fiyatları esas alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) düşüşü veya artışı gerçekleştiriliyordu. Bu sistemle rafineri fiyatlarındaki artışlar ÖTV'den karşılanmış oluyor ve bu artışların pompa fiyatlarına yansıtılmaması gerçekleşiyordu.

Söz konusu sistemin dışına çıkan bazı akaryakıt dağıtım şirketleri benzin ve motorinde pompa satış fiyatlarında makul olmayan artışlar yapmaya başladı. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen EPDK, bir çalışma başlatarak bütün büyük hacimli faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerine bildiri yazısı göndererek onlardan gerekli bilgi ve belgeler talep etti. Bu belgeler karşılığında ise haksız kar artışı sağladığı yönünde tespitte bulunulan şirketler hakkında inceleme başlatıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, başlatılan inceleme çalışmaları hakkında konuşurken, konuşmasında akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa tarafından belirlendiğini vurgulayarak petrol fiyatlarının değişmesinde dövizdeki hareketliliğin ve vergilerin etlen olduğunu söyledi. Yılmaz, eşel mobil sistemini fırsata çevirerek tüketicilerin mağdur edilmesini istemediklerini belirterek EPDK olarak kar oyunlarına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
IncelemeDağıtım şirketleriAkaryakıt FiyatlarıEPDK
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