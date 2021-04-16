Engellilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi var mı?

Ramazan Bayramı 2021 engellilere bayram ikramiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılından itibaren bayramlardan önce yapılan bayram ikramiyesinin bu yılda ödeneceğini açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı tarafından ödenen 1000 TL’lik emekli bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artış olacağını belirtti. Açıklanan son rakamlara göre 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 TL artış gösterilerek 1162 TL olacak. Temmuz- Aralık ayları %8,36 enflasyon dikkat edildiğinde 1083 TL olacak.

Bayram ikramiyesini şehit yakınları olmak üzere emekliler, ölüm aylığı alan vatandaşlar, geçici köy koruyucuları, gaziler, harp ve vazife malullüğü olan er ya da erbaşlar, şeref aylığı alanlar, terörden zarar gördüğü için aylık alanlar, Kore, Kıbrıs ve İstiklal gazileri, sporcular verilmektedir.

Engelli vatandaşlar Ramazan Bayramında bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 2021 yılına ait Ramazan ve Kurban bayramında emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi olacağı bilgisi edinildi. Konu hakkında kesin bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 170 hattını arayarak öğrenebilirler.

