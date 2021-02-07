Engellilere özel eğitim desteği ne kadar oldu? 2021 özel eğitim desteği miktarı

2021 için özel eğitime ihtiyaç duyan engellilere eğitim desteği miktarı belirlendi. 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan özel eğitime ihtiyaç duyan engelli vatandaşlar için eğitim desteği tutarları ve detayları haberimizde..

2021 senesi için özel eğitime ihtiyaç duyan engelli vatandaşlara ödenecek olan destek tutarı açıklandı. Eğitim desteği ödeneğinden yararlanacak olan engelli vatandaşların ne kadar tutar alacakları belli oldu. Engellilere verilen destek ödeneği ve grup eğitimi için verilen destek ödeneğine dair karalar alındı. İşte 2021 yılı eğitim desteği ödeneği ile ilgili detaylar..

Engellilere 862 TL eğitim desteği verilecek

2021 senesi için özel eğitime ihtiyaç duyan engelli vatandaşlar için Resmi Gazete'de yayımlanan eğitim desteği tutarlarına ilişkin tebliğin 03.02.2021 tarihli kararında :

Grup eğitimine 241 TL destek verilecek

Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde açılmı olan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programı çerçevesinde belirlinmiş yaşlardaki T.C vatandaşı kişilerin eğitim destekleri tutarları belli oldu.

5580 sayılı Kanun çerçevesinde açılmış olan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli vatandaşlara sağlanan destek eğitiminin bütçenin karşılanacağı bölümü; katma değer vergisi dahil olmaksızın kişilere eğitim için aylık 862 TL, grup eğitimi için de aylık 241 TL olarak karar verilmiştir.

Belirlenen tutarlar, MEB bütçesine bunun için ödenen, bu tutarları aşan miktar ise ilgililer tarafından ödenecektir.

Eğitim hizmeti sunan ya da yararlanan asılsız beyanda bulunarak fazla ödeme sağlanması durumunda, bu ödemelerin iki katı kanuni faiziyle beraber ilgilli müteselsilen geri temin edilecektir. Bu fiilleri özel eğitim okullarının, özel eğitim ya da rehabilitasyon merkezlerininin de gerçekleştirmesi halinde, ek olarak kurum açma izinleri iptal olacak.