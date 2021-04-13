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Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara müjde! Yardım paraları zamlandı.. İşte başvuru şartları

Her ay engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen maaşlara yeni zam yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Başvuran ve hak sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen maaş miktarı 967 TL'den 1.037 TL'ye yükseltildi. Peki, ihtiyaç sahiplerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü maaş başvuruları nasıl yapılır? Kimlere destek veriliyor? Başvuru şartları neler?

13 Nisan 2021 Salı 12:11
Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara müjde! Yardım paraları zamlandı.. İşte başvuru şartları
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Anne ve babasını kaybeden yetim çocuklar ile yüzde 40 ve üzerinde engeli olan kişilere her ay Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen maaşlar vatandaşların banka hesaplarına aksatılmadan yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl 967 lira olarak ödenen maaş miktarı pandemi süreci nedeniyle zor zamanlara destek sağlamak isteyen devlet yardım eli uzatarak maalşarın yükseltilmesine karar vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay 1.037 TL ödeneceği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve yardım desteğinden alması gerektiği tespit edilen herkese ödenen yardım parası imkanında faydalanmak için muhtaç aylığı bağlanacak olan kişinin, hiç bir sosyal güvence kapsamında olmaması ve herhangi bir gelir almaması gerekiyor. Mahkeme kararıyla birlikte kanun ile bakım altına alınmamış tüm yardıma muhtaç vatandaşlara ödenen maaşlar için ayrıca gelir getirici taşınır yada taşınmaz mal kaydının olmaması aranan şartlar arasında. 

MUHTAÇ AYLIĞINA NASIL BAŞVURULUR?

Muhtaç aylığı talebinde bulunmak isteyen kişilerin gerekli başvuru formunu doldurduktan sonra şayet engelli ise engeli belirten sağlık kurulu raporuyla birlikte ikamet ettiği ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen yada e-posta yolu ile başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi intenet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvurularını gönderebilirler. Aynı aileden sadece bir kişinin aylık alabildiği sistem için maaşın kaç kişiye verileceği de yine vakıfların bütçe dosyasına göre belirleniyor.

Muhtaç aylığına hak kazanan kişilerin maaş haricinde sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlandığı ve sosyal güvencesi olmayan yada  geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayan kişilerde Vakıflar'ın kuru gıda yardımından faydalanabiliyor. Aylık alan kişinin vefat etmesi durumunda ise muhtaç aylığı ortadan kalkarken kişinin bakım altına alınması ve yetim maaşı alan erkek çocuğunun 18 yaşına girmesiyle de maaşın kesilmesine neden oluyor. Ayrıca, yükseköğrenim okuyan erkek çocuğunun 25 yaşını tamamlaması ve maaşın aralıksız olarak 3 ay süresince alınmaması halinde ise o ayları takip eden ay başından itibaren maaşları kesiliyor.




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:11
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