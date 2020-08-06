Bu haber binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Engelli, memur, yaşlı, çalışan, taşeron ve emekli olanlara bayram müjdesi!

5 Ağustos’ta başlayan kısa vadeli istihdam ödemeleri ve işsizlik maaşı ödemeleri dün başladı. Dün 13 günlük ek ödenek 500 bin kamu çalışanına sağlandı.

Engelliler, memurlar, yaşlılar, işsizler, emekliler ve çalışanlar çifte bayram yaşayacaklar. Bugün dâhil ve sonrasında Temmuz ayına yönelik kısa vadeli ödemeler ve işsizlik ödemelerin hesaplara yatırılacağı açıklandı. Bakan Selçuk IBAN’ı olmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.

Bakanlıktan bayram haberi

Memur emekli: Bugün ve yarın verilecek.

Engellilere ve yaşlılara: Yarın verilecek.

İşsiz ve kısa çalışanlar için: Dün başladı ve bugün ve yarın devam edecek.

Kamu çalışanlarına: Ek ödeme dün hesaplara yapıldı.

Bayram nedeniyle ödemeler daha erken yapıldı. Emekli, memur, yaşlı, engelli, çalışan ve işsiz vatandaşlara ödemelerin yatırılması dün itibariyle başladı. Bugün ve yarın bu ödemeler yapılacak. 5 Ağustos’ta başlayan kısa vadeli istihdam ödemeleri ve işsizlik maaşı dün başladı. TC kimlik numaralarının son basamağı 4-6 olanlara bugün, 8 olanlara ise yarın ödeme yapılacaktır. Dün 13 günlük ek ödenek 500.000 kamu çalışanına sağlandı.

Yaşlı ve emeklilerin aylıkları hususunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurular yaptı. Ödeneklerin bayram öncesinde yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, bu yılki Kurban Bayram’ının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk gelmesi sebebiyle yaşlı ve engelli emekli maaşlarının ödemelerinin tarihlerinin vurgulandığını açıkladı.

Yaşlı ve engelli emekli maaşlarının her ayın 5'i ile 9'u arasında peşin ödenmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle bu yıl Ağustos ayının ödemelerini yaptık” açıklamalarını yaptı. 535 bin engelli vatandaşın evde bakım hizmetlerinden yararlanacağını belirten Bakan Selçuk, toplam 827 milyon TL'nin ödeneceği açıklamalarında bulundu.

27-29 arası kısa çalışma ödeneği

Günlük kısa süreli çalışma ödeneği; Sigortalıların son on iki aylık primleri dikkate alınarak hesaplanan ortalama günlük brüt kazançların% 60'ıdır. Bu yöntemle hesaplanıyor olan kısa vadeli çalışma ödemesinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt miktarının% 150'sini aşamaz.