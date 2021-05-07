Engelli maaşı alanlara 1100 TL pandemi destek ödemesi yapılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin tam kapanma sosyal yardım programı kapsamında yapılacağını duyurdu. Bakan Yanık 2 milyon haneye destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

1100 TL yardım parası ne zaman yatar? Hane başı 1100 TL sosyal yardım ne zaman ödenecek?

1100 TL yardım parası aylık geliri olmayanlara günlük yevmiye ile çalışanlara, işsiz kalanlara uygun görülmesi halinde verilecek. Yardım parasına başvuru hane olarak yapılacak. Her haneden yalnızca bir kişi yardım için başvuruda bulunabilecek.

1100 TL sosyal yardım şartları nelerdir?

Memurlar, emekliler, kamu işçileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar ise 1100 TL yardım parası için başvuruda bulunamayacak. Ayrıca daha önceden bin liralık yardım parası alanlar da başvuru yapamayacak.

Yardım parası için başvuru yapanlara gelirleri ve çalışma durumları ve oturdukları evle alakalı sorular sorulacak. Kişinin aylık fatura giderleri araştırılacak.

1100 TL yardım ödemeleri nereden yapılıyor?

Başvuru esnasında başvuru yapanlardan iban numaraları talep ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin yardım parası PTT aracılığıyla verdikleri iban numarasına aktarılacak. Banka hesap numarası bulunmayan ve PTT kartı olmayan başvuru sahiplerinin yardım paraları ise ikametgahlarına teslim edilecek.