Engelli maaş ödemeleri nasıl yapılır? 2021 E-devletten engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Engeli bulunan kişilere devlet tarafından engelli maaşı verilmektedir. Engeli bulunan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirerek bu maaşı almaya hak kazanırlar. Hastanelerde bulunan heyetlerden alınan raporlar ile %40 ve üzeri engeli bulunan kişilere bağlanan maaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanmaktadır.

Engelli maaşı nedir? Özellikleri nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen engelli maaşları, belirli oran engeli bulunan ve maddi açıdan yetersiz imkanlara sahip olan kişilere verilmektedir. Maaşlar karşılıksız olarak engelli vatandaşlara verilirken, bu kişilerden maaş için istenen başlıca şart %40 ve üzeri engelli raporudur.

Engel oranına göre maaş tutarında artış gözlenen engelli maaşı, kişilere devamlı olarak verilmektedir. Zihinsel olarak engeli bulunan kişilere ise verilen maddi destekler daimi olmaktadır. Bu kişilerin maaşları daimi olarak alması için maddi durumu düşük olması gerekir.

Engelli maaşı ne kadardır?

Engelli maaşı kişilerin engelli raporunda bulunan hastalık oranına göre belirlenir. Kişilerin raporlarında bulunan başkasının yardımı olmadan hayatına devam edemez maddesi bulunan kişilere bakan kimselere de evde bakım maaşı verilmektedir. Engelli maaşı belirlenen kişilere 3 ayda bir olmak üzere verilmektedir. Bu ödemeler engel oranına göre %40-%69 arasındaki kişilere 536 TL, %70-%90 arasındaki kişilere ise 804 TL verilmektedir.

Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak gerekir.

2022 engelli raporuna sahip olunması gerekir.

%40 ve üzerinde kişinin engeli bulunmalıdır.

Engelli kişi yükse maaş sahibi ve mülk sahibi ise engelli maaşı alamaz.

Maaş alacak kişinin aile geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir.

Reşit olmayan engelliler için başvurular ebeveynleri tarafından yapılır.

Ebeveynlerin başvuracağı maaşlar için vesayet belgesi istenir.

Alınan rapor güncel olmak zorundadır.

Maaşı talep eden kişi en fazla 65 yaşında olabilir.

Engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

SYDV Müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumda ise vesayetini verdiği kişiler onun adına başvuru yapabilir.

Gelir testi eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak teslim edilmelidir.

Engelli maaşı başvurusunda hangi belgeler istenir?

Engelli maaşı talep beyanı,

Kimlik fotokopisi,

Güncel iki adet vesikalık fotoğraf,

%40 ve üzeri kişinin engelli olduğuna dair rapor,

Gelir testi, muhtaçlık belgesi,

İkametgah bilgileri,

Vasi varsa vasi kimlik fotokopisi,

Mülk ve gelir belgesi

Engelli maaşı sorgulamasının detayları nelerdir?

Evde bakım maaşlarında da değişiklik yapan Bakanlık, bu kişilere verilen maaşın her ay verilmesine karar kılarken, bu kişilere verilen maaşı ise 1383 TL olarak güncelledi. Ayrıca özel kurumlarda engellilerin bakımını üstlenen kişilere verilen maaşlara da zam yapan Bakanlık, bu kişilerin aylık ücretini 2611 TL olarak açıkladı.

Engelli maaşı hakkında bilgi almak isteyen ve güncel maaşlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan vatandaşlar, ilgili sayfayı arama butonundan aratarak gerekli bilgilere ulaşabilmektedir.

Engelli maaş ödemeleri nasıl yapılır?

Kişilerin doğum tarihlerinin son rakamına göre maaş ödemeleri gerçekleşmektedir.

Doğum tarihi 0-5 olanlar ayın beşinci gününde,

Doğum tarihi 1-6 olanlar ayın altıncı gününde,

Doğum tarihi 2-7 olanlar ayın yedinci gününde,

Doğum tarihi 3-8 olanlar ayın sekizinci gününde,

Doğum tarihi 9 olanlar ayın dokuzuncu gününde maaşlarını alabilmektedir.

Engelli vergi indirimi net maaşı ne kadar etkiler?

Tüm işçilerin maaşlarına uygulanan vergi indirimleri ile kişiler maaşlarında değişiklik gözlemlenir. Vergi indirimi ile brüt aylık ücretler belirlenirken, çalışanların aylığından kesilen vergiler ile birlikte vergi matrahı düşülür. Engelli maaşlarında bu durum çok az bir oranda gerçekleştirilir. Engelli kişilerin aldığı maaşlarda vergi indiriminin çok az uygulanması ile vatandaşların bu durumdan çok az bir şekilde etkilenmesi hedeflenir.

Engellilere yapılan indirimlerde oluşan etki şu şekildedir: