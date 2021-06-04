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Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?

Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları birçok vatandaş tarafından merak edilirken sonuçlar emekliye zam, memura ise enflasyon farkı ile yansıyacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine yüzde 6,30’luk zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı garantilerken vatandaşlar Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte enflasyon rakamlarına göre zamlı maaşlar 2021!

04 Haziran 2021 Cuma 11:48
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
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Emekli maaşına ve memura yapılacak zam ile 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Bu anlamda emekli maaşı ve memura ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam yapılırken 3 Haziran 2021 tarihi ile enflasyon rakamları sayesinde binlerce memur ve emekli yeni zammı öğrendi. Yaklaşık 13.5 milyon emekli ve memur kesiminin merakla beklediği enflasyon rakamlarına göre maaşlar ne kadar zamlanacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar 2021

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğu görüldü. İlk 5 ay için enflasyon yüzde 3’lük zammı aşarken yüzde 3,39 fark meydana geldi. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 lira olurken Haziran’da enflasyon değişmese bile en düşük memur maaşı 3.021 oldu.

Koronavirüs salgınından kaynaklı en düşük emekli aylığı 1,500 lira olurken emekli, dul, yetim maaşları da zam ile hisse oranında artış gösteriyor. Bu anlamda  En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak.

İŞTE ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR 2021

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile dul-yetim maaşı şu anda ne kadar oldu? (TL)

Ocak 2021 maaşı yüzde 6.39'e göre

400 426

488 519

542 576

596 634

650 692

70 4 749

759 807

813 865

867 922

921 980

975 1.038

1.029 1.095

1.084 1.153

1.192 1.268

1.300 1.383

1.409 1.499

1.500 1.596

1.625 1.729

1.734 1.845

1.842 1.960

1.950 2.075

2.059 2.190

2.167 2.306

2.276 2.421

2.384 2.536

2.492 2.652

2.601 2.767

2.709 2.882

2.817 2.997

2.926 3.113

3.034 3.228

3.142 3.343

3.251 3.459

3.359 3.574

3.468 3.689

3.576 3.804

3.684 3.920

3.793 4.035

3.901 4.150

4.009 4.266

4.118 4.381

4.226 4.496

4.334 4.611

4.443 4.727

4.659 4.957

4.876 5.188

5.093 5.418

5.418 5.764

5.635 5.995

6.177 6.571

6.502 6.917

6.788 7.221

6.827 7.263

6.788 7.221

7.043 7.493

7.260 7.724

7.585 8.070

8.127 8.646NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.

İLK 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ (TL)

Görev Ocak 2021 maaşı Şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)

Hademe (15/1) 3.782 4.024

Hizmetli (15/1) 3.782 4.024

Mübaşir (11/1) 4.020 4.276

Usta öğretici (11/1) 4.075 4.336

Yoklama memuru (11/1) 4.075 4.336

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 4.339

Memur (9/1) 4.080 4.340

Zabıta memuru (9/1) 4.161 4.427

İtfaiyeci (9/1) 4.339 4.617

Araştırmacı (9/1) 4.373 4.652

İmam/hatip (9/1) 4.391 4.672

Müezzin (9/1) 4.391 4.672

Şef (7/1) 4.416 4.698

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 4.788

Öğretmen (9/1) 4.556 4.848

Vaiz (9/1) 4.625 4.921

Hemşire (9/1) 4.829 5.138

Sağlık memuru (9/1) 4.829 5.138

Ebe (9/1) 4.835 5.144

Programcı (9/1) 4.975 5.293

Bekçi (lisans 9/1) 5.006 5.326

Şube müdürü (7/1) 5.592 5.950

Avukat (9/1) 5.931 6.310

Polis (11/1) 5.995 6.378

Veteriner hekim (7/1) 6.314 6.717

Mühendis (7/1) 6.347 6.753

Komiser (8/1) 6.443 6.854

Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 6.958

Başkomiser (8/1) 6.549 6.967

Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 6.991

Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 7.105

Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 7.251

Müfettiş (7/1) 7.225 7.687

Uzman (7/1) 7.298 7.765

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 8.241

Kaymakam (4/1) 8.237 8.763

Doçent (1/1) 8.695 9.251

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:48
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Enflasyon Rakamlarına Göre SSK Ve Bağkur Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu2021 Haziran Emekli Maaşı
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