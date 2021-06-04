Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaşına ve memura yapılacak zam ile 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Bu anlamda emekli maaşı ve memura ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam yapılırken 3 Haziran 2021 tarihi ile enflasyon rakamları sayesinde binlerce memur ve emekli yeni zammı öğrendi. Yaklaşık 13.5 milyon emekli ve memur kesiminin merakla beklediği enflasyon rakamlarına göre maaşlar ne kadar zamlanacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar 2021
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğu görüldü. İlk 5 ay için enflasyon yüzde 3’lük zammı aşarken yüzde 3,39 fark meydana geldi. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 lira olurken Haziran’da enflasyon değişmese bile en düşük memur maaşı 3.021 oldu.
Koronavirüs salgınından kaynaklı en düşük emekli aylığı 1,500 lira olurken emekli, dul, yetim maaşları da zam ile hisse oranında artış gösteriyor. Bu anlamda En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak.
İŞTE ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR 2021
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile dul-yetim maaşı şu anda ne kadar oldu? (TL)
Ocak 2021 maaşı yüzde 6.39'e göre
400 426
488 519
542 576
596 634
650 692
70 4 749
759 807
813 865
867 922
921 980
975 1.038
1.029 1.095
1.084 1.153
1.192 1.268
1.300 1.383
1.409 1.499
1.500 1.596
1.625 1.729
1.734 1.845
1.842 1.960
1.950 2.075
2.059 2.190
2.167 2.306
2.276 2.421
2.384 2.536
2.492 2.652
2.601 2.767
2.709 2.882
2.817 2.997
2.926 3.113
3.034 3.228
3.142 3.343
3.251 3.459
3.359 3.574
3.468 3.689
3.576 3.804
3.684 3.920
3.793 4.035
3.901 4.150
4.009 4.266
4.118 4.381
4.226 4.496
4.334 4.611
4.443 4.727
4.659 4.957
4.876 5.188
5.418 5.764
5.635 5.995
6.177 6.571
6.502 6.917
6.788 7.221
6.827 7.263
6.788 7.221
7.043 7.493
7.260 7.724
7.585 8.070
8.127 8.646NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.
İLK 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ (TL)
Görev Ocak 2021 maaşı Şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)
Hademe (15/1) 3.782 4.024
Hizmetli (15/1) 3.782 4.024
Mübaşir (11/1) 4.020 4.276
Usta öğretici (11/1) 4.075 4.336
Yoklama memuru (11/1) 4.075 4.336
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 4.339
Memur (9/1) 4.080 4.340
Zabıta memuru (9/1) 4.161 4.427
İtfaiyeci (9/1) 4.339 4.617
Araştırmacı (9/1) 4.373 4.652
İmam/hatip (9/1) 4.391 4.672
Müezzin (9/1) 4.391 4.672
Şef (7/1) 4.416 4.698
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 4.788
Öğretmen (9/1) 4.556 4.848
Vaiz (9/1) 4.625 4.921
Hemşire (9/1) 4.829 5.138
Sağlık memuru (9/1) 4.829 5.138
Ebe (9/1) 4.835 5.144
Programcı (9/1) 4.975 5.293
Bekçi (lisans 9/1) 5.006 5.326
Şube müdürü (7/1) 5.592 5.950
Avukat (9/1) 5.931 6.310
Polis (11/1) 5.995 6.378
Veteriner hekim (7/1) 6.314 6.717
Mühendis (7/1) 6.347 6.753
Komiser (8/1) 6.443 6.854
Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 6.958
Başkomiser (8/1) 6.549 6.967
Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 6.991
Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 7.105
Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 7.251
Müfettiş (7/1) 7.225 7.687
Uzman (7/1) 7.298 7.765
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 8.241
Kaymakam (4/1) 8.237 8.763
Doçent (1/1) 8.695 9.251
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.