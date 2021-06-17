En yüksek maaşı alan emeklinin maaşı 7 bin 184 liradan 7 bin 735 liraya yükselecek

Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında verilecek müjdeyi bekliyor. Yapılan enflasyona göre emeklilerin 6.39 oranında zam yapılması konuşuluyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ise TÜFE'ye göre BAĞ-KUR, SSK ve memur emeklilerine 7.67 zam yapılması beklenenler arasında yerini aldı.

Emeklinin yüzünü güldürecek haberi bekleyenler Temmuz ayını iple çekiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından emekliler için zam oranı belli oluyor.

Temmuz ayında Kurban Bayramı neticesiyle 1100 TL kurban parası yatırılacağı kesinleşti. Beklenen zam yapıldığı taktirde yüzde 5 sınır bin 554 lira 72 kuruştan, bin 673 lira 97 kuruşa çıkacağı konuşuluyor.

Bankaların emekliler için yaptığı promosyonlarda gündeme geldi. Banka değiştirdikleri taktirde emeklilere promosyon olarak Halkbanka'sı 1.500 TL altında alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında alanlara ise 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde alanlara ise 750 TL promosyon vereceğini kaydetti.