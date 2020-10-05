En uygun kredi veren bankalar listesi 5 Ekim 2020 Pazartesi

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 4 Ekim 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı.

En uygun oranlar hangi bankada?

Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.19 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.

Ziraat Bankası

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.19

Taşıt: 1.30

Vakıfbank

İhtiyaç: 1. 34

Konut: 1. 19

Taşıt: 1. 25

Halkbank

İhtiyaç:1. 34

Konut: 1. 19

Taşıt:1. 32

İş Bankası

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

İNG Bank

İhtiyaç: 1. 24

Konut: 1. 29

Taşıt: 1. 29

Denizbank

İhtiyaç: 1. 82

Konut: 1. 34

Taşıt: 1. 36

QNB Finansbank

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.39

Taşıt: 1.61

Konut Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1688 lira

Toplam geri ödeme: 203.949 lir

TEB

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1680 lira

Toplam geri ödeme: 203.073 lira

Akbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.30

Aylık ödeme: 1650 lira

Toplam geri ödeme: 199.642 lira

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1658 lira

Toplam geri ödeme: 200.537 lira

HSBC

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.80

Aylık ödeme: 2040 lira

Toplam geri ödeme: 246.966 lira

Altenatifbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 190.906 lira

ICBC Bank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.28

Aylık ödeme: 1635 lira

Toplam geri ödeme: 197.890 lira