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En uygun kredi veren bankalar listesi 11 Ekim 2020 Pazar

En uygun kredi veren bankalar listesi konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 11 Ekim 2020 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 08:42
En uygun kredi veren bankalar listesi 11 Ekim 2020 Pazar
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Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 10 Ekim 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. 

En uygun oranlar hangi bankada?

Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş  olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.19 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.

Ziraat Bankası

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.19

Taşıt: 1.30

 

Vakıfbank

İhtiyaç: 1. 34

Konut: 1. 19

Taşıt: 1. 25

 

Halkbank

İhtiyaç:1. 34

Konut: 1.19

Taşıt:1. 32

 

İş Bankası

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

 

İNG Bank

İhtiyaç: 1. 24

Konut: 1. 29

Taşıt: 1. 29

 

Denizbank

İhtiyaç: 1. 87

Konut: 1. 34

Taşıt: 1. 36

 

QNB Finansbank

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.39

Taşıt: 1.61

 

Konut Kredisi Faiz Oranları

 

Yapı Kredi Bankası

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35


Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira

 

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1570 lira

Toplam geri ödeme: 190.299 lira

 

TEB

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1680 lira

Toplam geri ödeme: 203.073 lira

 

Akbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.30

Aylık ödeme: 1650 lira

Toplam geri ödeme: 199.642 lira

 

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1658 lira

Toplam geri ödeme: 200.537 lira

 

HSBC

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.80

Aylık ödeme: 2040 lira

Toplam geri ödeme: 246.966 lira

 

Altenatifbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 190.906 lira

 

ICBC Bank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.28

Aylık ödeme: 1635 lira

Toplam geri ödeme: 197.890 lira



Son Güncelleme: 11.10.2020 08:42
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