En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar son zamanlarda bankaların uygun faiz ile konut kredisi kampanyaları ile bankaları tercih etmektedirler. Türkiye İstatistik Kurumunun Eylül ayı içerisi dahilinde açıklamış olduğu konut satışı oranları sonrasında vatandaşlarımız en uygun kredi faizini sunan bankaları araştırmaya başladı.
Konut kredisi veren bankaların faiz oranları aşağıdaki gibidir:
Denizbank
Konut: 1.34
Ziraat Bankası
Konut: 1.29
Vakıfbank
Konut:1.29
Halkbank
Akbank
Konut: 1.30
İş Bankası
Konut: 1.25
Garanti Bankası
Konut:1.47
TEB
Konut: 1.34
QNB Finansbank
Konut: 1.58
Son Güncelleme: 16.10.2020 16:02