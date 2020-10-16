En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar son zamanlarda bankaların uygun faiz ile konut kredisi kampanyaları ile bankaları tercih etmektedirler. Türkiye İstatistik Kurumunun Eylül ayı içerisi dahilinde açıklamış olduğu konut satışı oranları sonrasında vatandaşlarımız en uygun kredi faizini sunan bankaları araştırmaya başladı.

Konut kredisi veren bankaların faiz oranları aşağıdaki gibidir:

Denizbank

Konut: 1.34

Ziraat Bankası

Konut: 1.29

Vakıfbank

Konut:1.29

Halkbank

Akbank

Konut:0.99

Konut: 1.30

İş Bankası

Konut: 1.25

Garanti Bankası

Konut:1.47

TEB

Konut: 1.34

QNB Finansbank

Konut: 1.58