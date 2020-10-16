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En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları

Türkiye İstatistik Kurumunun Eylül ayına ilişkin açıklamış olduğu faiz oranları ile birlikte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaktadır. En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir? Hangi bankalar konut kredisi vermektedir?

16 Ekim 2020 Cuma 16:02
En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları
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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar son zamanlarda bankaların uygun faiz ile konut kredisi kampanyaları ile bankaları tercih etmektedirler. Türkiye İstatistik Kurumunun Eylül ayı içerisi dahilinde açıklamış olduğu konut satışı oranları sonrasında vatandaşlarımız en uygun kredi faizini sunan bankaları araştırmaya başladı.

Konut kredisi veren bankaların faiz oranları aşağıdaki gibidir:

Denizbank  

Konut: 1.34

Ziraat Bankası 

Konut: 1.29

Vakıfbank 

Konut:1.29

Halkbank 


Konut:0.99

Akbank 

Konut: 1.30

İş Bankası 

Konut: 1.25

Garanti Bankası 

Konut:1.47

TEB 

Konut: 1.34

QNB Finansbank 

Konut: 1.58



Son Güncelleme: 16.10.2020 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiFaizKredi
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