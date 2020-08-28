İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 28 Ağustos 2020 Cuma

Ağustos 28 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 05:57
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 28 Ağustos 2020 Cuma
Takip Et:

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. Hal böyle olunca emlak satışları salgına rağmen hız kesmedi ve rekorlar kırarak satışlar yapıldı.  Düşük faizli kredilerden faydalanarak ev sahibi olmak isteyenler hangi bankadan en uygun kredi alınır öğrenmek istiyor.

En uygun oranlar hangi bankada?

Ülkemizde kamu katılım ve özel banka olarak adlandırılan bankalar hizmet vermektedir. Her gruptan bankalar kendi kampanyalarını hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine en uygun biçimde sunmuştur. Kredi oranlarının uzun zaman sonra bu kadar düşüş yaşaması ile birlikte konut kredileri 0 ya da ikinci el ayrımı olmaksızın düşüşe geçti. İşte bankaların müşteriler için hazırladığı faiz oranları;

Kamu Bankaları

Kamu bankalarının 180 aya kadar vadeyle sunduğu en uygun faizler;

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en uygun faizli bankaların başında geliyor. 0 konutlar için belirlemiş olduğu %0,64 faiz oranı, ikinci el konutlarda ise %0,74 olarak belirlenmiştir.

Katılım Bankaları

Katılım bankalarından Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans Katılım kamu bankalarından sonra en uygun faiz oranları belirleyen ikinci bankalardır. Hazırlamış oldukları %0,74 faiz oranı ile konut kredisini ilgililere sunuyor.

Bir diğer katılım bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ise %0,82 ile listenin devamında yer alıyor.

Özel bankalar

Özel bankalar Kamu Bankaları ve katılım bankalarının sonrasında yer alarak uygun faiz miktarı belirliyor. Bunlardan;

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17

Konut kredisi: 1.05

HALKBANK FAZİ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.65


Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.09

Konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.10

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.85

Taşıt kredi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.47

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Taşıt kredisi: 1.04



Son Güncelleme: 28.08.2020 05:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 28 Ağustos 2020 Cuma
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
PTT personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? 2020 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, adaylarda aranacak şartlar neler?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Silikozis hastalığı nedir? 1477 TL Silikozis aylığı nasıl alınır? Silikozis aylığı ile ilgili detaylar
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2020 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?
Rapor parası rapor alındıktan kaç gün sonra alınır? 2020 Rapor parası kaç gün sonra yatar?
intibak zammı nedir? 2020 İntibak zammı ne zaman yapılacak?
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Edho Sarı Sadi kimdir?Gerçek adı nedir? Ahmet Sait Korkmaz bilgileri
Sarışın Bomba filmi konusu ve oyuncu kadrosu!
Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi? Baraj yeni sezon ne zaman başlayacak?
TOBB nefes kredisi Denizbank kredisi’nden kimler faydalanabilir?
3004 nitelik kodu ve 3004 özel şartı nedir, ne demektir?
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Ptt çağrı merkezi neden sürekli meşgul, neden ulaşamıyorum? 2020
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2020 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2020 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.