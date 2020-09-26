İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 26 Eylül 2020 Cumartesi

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 26 Eylül 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları haberi için 26 Eylül 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi 02:00
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 26 Eylül 2020 Cumartesi
Takip Et:

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 25 Eylül 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. Hal böyle olunca emlak satışları salgına rağmen hız kesmedi ve rekorlar kırarak satışlar yapıldı.  Düşük faizli kredilerden faydalanarak ev sahibi olmak isteyenler hangi bankadan en uygun kredi alınır öğrenmek istiyor.

En uygun oranlar hangi bankada?

Ülkemizde kamu katılım ve özel banka olarak adlandırılan bankalar hizmet vermektedir. Her gruptan bankalar kendi kampanyalarını hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine en uygun biçimde sunmuştur. Kredi oranlarının uzun zaman sonra bu kadar düşüş yaşaması ile birlikte konut kredileri 0 ya da ikinci el ayrımı olmaksızın normalleşme süreci kapsamında artışa geçti. İşte bankaların müşteriler için hazırladığı faiz oranları;

Kamu Bankaları

Kamu bankalarının 180 aya kadar vadeyle sunduğu en uygun faizler;

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en uygun faizli bankaların başında geliyor. 0 konutlar için belirlemiş olduğu %0,64 faiz oranı, ikinci el konutlarda ise %0,74 olarak belirlenmiştir.

Katılım Bankaları

Katılım bankalarından Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans Katılım kamu bankalarından sonra en uygun faiz oranları belirleyen ikinci bankalardır. Hazırlamış oldukları %0,74 faiz oranı ile konut kredisini ilgililere sunuyor.

Bir diğer katılım bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ise %0,82 ile listenin devamında yer alıyor.

Özel bankalar

Özel bankalar Kamu Bankaları ve katılım bankalarının sonrasında yer alarak uygun faiz miktarı belirliyor. Bunlardan;

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Tüketici kredisi: 1.32

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.19

Halkbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.32

Konut kredisi: 1.19

Vakıfbank Faiz Oranları

Sarıpanjur konut kredisi: 1.19

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.25

Akbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.55


Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.30

Garanti Bankası Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.81

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.44

İş Bankası Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

TEB Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.20

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

QNB Finansbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.14

Konut kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.45

Denizbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.76

Tüketici kredisi: 1.66

Konut Kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

Yapı Kredi Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi:1.35



Son Güncelleme: 26.09.2020 02:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı

Popüler Haberler

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 26 Eylül 2020 Cumartesi
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Engelli maaşı nasıl alınır? 2020 Engelli maaşı almak için gerekli şartlar ve başvuru yolları
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler 2020
Altın ne kadar oldu? 26 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 26 Eylül 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Sözcü gazetesinin TV kanalı Sözcü TV yayın hayatına ne zaman başlıyor?
Vitamin hapları nedir? Herkes kullanabilir mi? Vitamin hapı kullanmanın zararları nelerdir?
Halkbank ATM paramı yuttu, ne yapmalıyım?
KOSGEB, 150 bin TL hibe ve faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KOSGEB destekleri
Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 25 Eylül 2020 Cuma
Güncel gümüş fiyatları 26 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Peşinatsız konut kredisi çekilir mi, nasıl çekilir? 2020 peşinatsız ev kredisi veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.