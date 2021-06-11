En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 11 Haziran 2021 Cuma

Türkiye'de 1 haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.