En ucuz sıfır araba fiyatları Nisan 2021

Çip krizinden dolayı otomobil sektörü çok fazla etkilendi. Krizle beraber ikinci el araçlarla sıfır araçların fiyatları artmaya başladı. İkinci el arabalar çok fazla artınca,insanlar sıfır araçlara yöneldi. İkinci el arabaların satış oranı bu ay düştü.

Sıfır araç nisan ayı

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

Kampanyalı fiyat - 156.500 TL DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

Kampanyalı fiyat - 179.000 TL RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL Kampanyalı fiyat: 142.900 TL

Kampanyalı fiyat: 142.900 TL NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL

MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL Kampanyalı fiyat - 182.800 TL

Kampanyalı fiyat - 182.800 TL CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL Kampanyalı fiyat - 160.000 TL

Kampanyalı fiyat - 160.000 TL SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL

Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL Kampanyalı fiyat - 153.450 TL

Kampanyalı fiyat - 153.450 TL FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL

OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL

SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL

SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL Kampanyalı fiyat - 202.900 TL

Nisan ayında sıfır araçların fiyatları merak edilmektedir. En uygun fiyatla satılan sıfır araçların fiyatı ne kadar? Otomotiv şirketleri fiyatlarını güncellemeye başladı.