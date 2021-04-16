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En ucuz sıfır araba fiyatları Nisan 2021

Nisan ayında arabaların fiyatları belli olmaya başladı. İkinci el araçlarda yükselen fiyatlardan dolayı insanlar sıfır araca yöneldi .Nisan ayında en ucuz araçlar hangileri?İşte Nisan ayında güncellenen sıfır araçlar...

16 Nisan 2021 Cuma 13:58
En ucuz sıfır araba fiyatları Nisan 2021
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Çip krizinden dolayı otomobil sektörü çok fazla etkilendi. Krizle beraber ikinci el araçlarla sıfır araçların fiyatları artmaya başladı. İkinci el arabalar çok fazla artınca,insanlar sıfır araçlara yöneldi. İkinci el arabaların satış oranı bu ay düştü.

Sıfır araç nisan ayı

Nisan ayında sıfır araçların fiyatları merak edilmektedir. En uygun fiyatla satılan sıfır araçların fiyatı ne kadar? Otomotiv şirketleri fiyatlarını güncellemeye başladı.

  • BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

  • Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

  • HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

  • VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

  • TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

  • KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

    Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

  • DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

  • PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL

    Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

  • RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

  • FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL

    Kampanyalı fiyat: 142.900 TL

  • NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL

  • MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL

    Kampanyalı fiyat - 182.800 TL

  • CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL

    Kampanyalı fiyat - 160.000 TL

  • SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL

    Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL

  • HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL

    Kampanyalı fiyat - 153.450 TL

  • FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL

  • OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL

  • SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL

    Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL

  • SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL

    Kampanyalı fiyat - 202.900 TL

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 13:58
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