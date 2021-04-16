En ucuz sıfır araba fiyatları Nisan 2021

Çip krizinden dolayı otomobil sektörü çok fazla etkilendi. Krizle beraber ikinci el araçlarla sıfır araçların fiyatları artmaya başladı. İkinci el arabalar çok fazla artınca,insanlar sıfır araçlara yöneldi. İkinci el arabaların satış oranı bu ay düştü.
Sıfır araç nisan ayı
BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL
Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL
HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL
TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TLKampanyalı fiyat - 156.500 TL
DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TLKampanyalı fiyat - 179.000 TL
RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL
FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TLKampanyalı fiyat: 142.900 TL
NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL
MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TLKampanyalı fiyat - 182.800 TL
CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TLKampanyalı fiyat - 160.000 TL
SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TLKampanyalı fiyatı - 166.900 TL
HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TLKampanyalı fiyat - 153.450 TL
FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL
OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL
SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL
Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL
SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TLKampanyalı fiyat - 202.900 TL
Son Güncelleme: 16.04.2021 13:58