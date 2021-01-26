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En değerli marka yarışında Apple birinci oldu

Apple 263.4 miyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli markası oldu. İşte detaylar..

26 Ocak 2021 Salı 22:13
En değerli marka yarışında Apple birinci oldu
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En değerli marka yarışında Apple birinci oldu

Apple 263.4 miyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli markası oldu. Peki listedeki diğer markalar ne oldu? İşte detaylar...

Her yıl Brand Finance tarafından dünyanın en değerli markaları listesi oluşturulur. 2021 senesi için Brand Finance oluşturduğu listeyi paylaştı. İlk on'da Amerikan şirketleri isimlerini yazdırırken, iki Çin şirketi bir de Güney Kore şirketi de listede yer aldı.

Listedeki markalar

Apple yüzde 87 yükselen marka değeri ile 263.4 milyar dolarlık değere ulaşarak listede birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Amazon 254 milyar dolarlık marka değeri ile yer aldı.

 Google ise 191.2 milyar marka değeri ile marka değerini yüzde 1.4 artırarak üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yine Amerikan şirketi olan 140.4 milyar değeri ile Microsoft, beşinci sırada ise Güney Koreli şirket 102.6 milyar marka değeri ile Samsung yer aldı.

Altıncı sırada 93.2 milyar dolar değeri ile Walmart, yedinci sırada ise 81.5 milyar dolar ile Facebook yer aldı.

Çinli ICBC 72.8 milyar dolarlık marka değeri ile ismini sekizinci sıraya yazdırdı. Dokuzuncu sırada ise 68.9 milyar dolar marka değeri ile Verizon, onuncu sırada ise Çinli şirket 67.9 milyar dolar değeri ile WeChat yer aldı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
AppleAmazonDeğerMarka4
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