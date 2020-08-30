İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme

Emlak Vergisi nasıl ödenir? internetten online emlak vergisi ödeme konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Emlak Vergisi nasıl ödenir? internetten online emlak vergisi ödeme haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 30 Ağustos 2020 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 10:53
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
Takip Et:

Emlak vergisi ödemek isteyenler için birçok ödeme seçeneği bulunmaktadır. Geçmişte vergi daireleri tarafından alınan emlak vergileri, teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital ortamlardan da sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor. Emlak vergisini sorgulama isteyenler online sistem üzerinden vergi borçlarını kolayca görüntülerken, ödemelerini de anında yapabiliyor.

Emlak Vergisi sorgulama detayları nelerdir?

Emlak vergisini sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet sistemi üzerinden emlak vergilerini sorgulayabilmektedir. Bunun için ilk önce e-devlet sitesine giriş yapması gereken kişiler, arama bölümünde emlak vergisi kelimelerini aratarak kolayca emlak vergi sorgulamalarını yapabilmektedir. Vergi borcunu görmek isteyen kişiler vergi borcu görüntüle seçeneğini tıklayarak borç bilgilerine ulaşabilecektir.

Emlak Vergisi nasıl ödenir?


Emlak vergisini ödemek isteyen kişilerin yapması gereken, İnteraktif Vergi Dairesi adlı resmi intenet sitesine giriş yapmaktır. Siteye giriş yapan kişiler, kimlik bilgileri ile siteye giriş yaparak, sayfada bulunan ödeme seçenekleri köşesinde ödeme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Ödeme yapacak kişi belge numarası veya referans numarası ile vergi borcunu ödeyebilmektedir. Gerekli numarayı giren kişi açılan sayfadaki formu doldurması halinde borcunu ödeyebilir.

Emlak Vergisi muafiyet şartları nelerdir?

Bir kişinin emlak vergisinden muafiyet kazanmak için aşağıdaki durumlar meydana gelmelidir:

  • Türkiye içinde 200 metrekareden büyük olmayan konuta sahip olmak.
  • 18 yaş ve üzeri düzenli geliri olmamak.
  • SGK tarafından ölüm aylığı, dul ve yetim aylığından herhangi birini almak.
  • Mevcut mülkten gelir elde edilmemesi gerekir.
  • Konut dışı mülk sahibi olmak.
  • Yılda dönemsel olarak kullanılan yazlık evler

Yukarıda sayılan şartlardan biri bulunması halinde kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekmemektedir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 10:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
2020 Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
İnternetten aile hekimi değişikliği yapılır mı? Aile hekimi randevusu nasıl alınır?
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2020 devlet konut alım desteği
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
E-okul vbs giriş ile devamsızlık ve sınav notu sorgulama ve öğrenme
Ziraat Bankası tatil destek kredi paketi faiz oranları ve başvuru şartları neler? Ziraat tatil kredisi başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Sokağa çıkma yasağında temel ihtiyaçlar nasıl karşılanacak?
Netflix Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Mehmet Günsur’dan Atiye dizisi paylaşımı
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj dizisi oyuncuları ve konusu
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2020 İSG devlet desteği alma işlemleri
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.