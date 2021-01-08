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Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı haberinin tüm yeni gelişmeleri 8 Ocak 2021 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 00:26
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
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Emlak vergisi ödemek isteyenler için birçok ödeme seçeneği bulunmaktadır. Geçmişte vergi daireleri tarafından alınan emlak vergileri, teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital ortamlardan da sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor. Emlak vergisini sorgulama isteyenler online sistem üzerinden vergi borçlarını kolayca görüntülerken, ödemelerini de anında yapabiliyor.

Emlak Vergisi sorgulama detayları nelerdir?

Emlak vergisini sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet sistemi üzerinden emlak vergilerini sorgulayabilmektedir. Bunun için ilk önce e-devlet sitesine giriş yapması gereken kişiler, arama bölümünde emlak vergisi kelimelerini aratarak kolayca emlak vergi sorgulamalarını yapabilmektedir. Vergi borcunu görmek isteyen kişiler vergi borcu görüntüle seçeneğini tıklayarak borç bilgilerine ulaşabilecektir.

Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisini ödemek isteyen kişilerin yapması gereken, İnteraktif Vergi Dairesi adlı resmi intenet sitesine giriş yapmaktır. Siteye giriş yapan kişiler, kimlik bilgileri ile siteye giriş yaparak, sayfada bulunan ödeme seçenekleri köşesinde ödeme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Ödeme yapacak kişi belge numarası veya referans numarası ile vergi borcunu ödeyebilmektedir. Gerekli numarayı giren kişi açılan sayfadaki formu doldurması halinde borcunu ödeyebilir.

Emlak Vergisi muafiyet şartları nelerdir?

Bir kişinin emlak vergisinden muafiyet kazanmak için aşağıdaki durumlar meydana gelmelidir:

  • Türkiye içinde 200 metrekareden büyük olmayan konuta sahip olmak.
  • 18 yaş ve üzeri düzenli geliri olmamak.
  • SGK tarafından ölüm aylığı, dul ve yetim aylığından herhangi birini almak.
  • Mevcut mülkten gelir elde edilmemesi gerekir.
  • Konut dışı mülk sahibi olmak.
  • Yılda dönemsel olarak kullanılan yazlık evler

Yukarıda sayılan şartlardan biri bulunması halinde kişilerin emlak vergisi ödemesi gerekmemektedir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:26
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