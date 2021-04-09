İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Nisan 2021 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 09.04.2021 tarihli haberimizde.

09 Nisan 2021 Cuma 16:42
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Nisan 2021 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel 2021 Nisan ayı sıfır araç kampanyaları
Opel 2021 Nisan ayı sıfır araç kampanyaları
Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021
Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021
İŞKUR evde paketleme işi başvuru nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu
İŞKUR evde paketleme işi başvuru nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu
Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi
Opel 2021 Nisan güncel kampanyalı 0 km fiyat listesi
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri
Hyundai 2021 Nisan kampanya fiyatları ve sıfır faizli kredi seçenekleri

Popüler Haberler

Güzel ve hızlı ütü yapmanın püf noktaları nelerdir?
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir ne kadar olmalı? 2021
KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, teknik özellikleri ne, nasıl bir uçak?
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2021 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Nisan 2021 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Nisan 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Kadınlar için en çok tercih edilen ve dikkat çekici saç modelleri 2021
Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Show TV 30. yıl tanıtım filmi
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.