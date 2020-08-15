İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılmış, aynı düzenleme 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de talep edilmişti. Emeklilerin merakla beklediği intibak zammının ne zaman yapılacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:21
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.


-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 19:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Evde bakım maaşı alma gelir kriterleri nelerdir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?
Evde bakım maaşı alma gelir kriterleri nelerdir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!

Popüler Haberler

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları belli oldu
SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor
Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı!
Evde bakım maaşı ile yaşlı evli aylığının ne kadar oldu? 2020 zamlı evde bakım maaşı
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Ağustos 2020 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Süper emeklilik sistemi nedir? Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Tek Yürek Cem kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Milyonları İlgilendiriyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 239 Ve 600 TL Olarak Ödenecek!
Damacana su market satış fiyatları ne kadar oldu? En ucuz satılan damacana su hangisidir?
Memurlar İçin Enflasyon Farkı Oluştu mu? Nisan Ayı Enflasyon Oranları Memurları Yakından İlgilendiriyor!
Filyasyon ne demektir? Tıpta dilinde Filyasyon'un tanımı nedir?
2020 güncel veraset ve intikal vergisi oranları ne kadardır, nasıl hesaplanır?
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Ağustos 2020 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Ağustos 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.