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Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Haziran 2021 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:19
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Haziran 2021 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
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Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.


Son Güncelleme: 12.06.2021 23:19
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