İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Ekim 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 04:00
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Ekim 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.


-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.



Son Güncelleme: 05.10.2020 04:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı

Popüler Haberler

Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Ekim 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2020
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2020
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
Seç Birini Yarışması ne zaman başlayacak? Seç birini yarışması sunucuları ve formatı
A101 market 16 Temmuz – 23 Temmuz 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
E-Devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, şartları neler, kaç tane hakkımız var?
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Mucize Doktor Berhayat Hospital gerçekte var mı? Mucize Doktor'daki hastane nerededir?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Güncel diyetisyen maaşları
Fizyoterapist ne kadar maaş alır? 2020 Fizyoterapist kamu ve özel sektör maaşları
YouTube kanalı satışı nasıl yapılır? 2020 YouTube kanalı değeri nasıl, neye göre hesaplanır?
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2020
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.