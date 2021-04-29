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Emekliye ikramiyesi zamlı olarak ödeniyor!

2018 yılında ilk kez verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri bu Ramazan Bayramında milyonlarca emekliye zamlı olarak ödenecek. Bayram öncesi emeklinin dört gözle beklediği ikramiye bu sefer hesaplara 1.100 TL olarak yatacak. İşte bayram ikramiyesinde detaylar..

29 Nisan 2021 Perşembe 08:59
Emekliye ikramiyesi zamlı olarak ödeniyor!
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İlk AK Parti tarafından 2018 yılında getirilen uygulama ile birlikte emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. 3 senedir emeklinin hesaplarına 1000 tl olarak yatan bayram ikramiyesi bu sefer zamlanacak ve 1.100 TL olarak emeklinin hesaplarına geçecek.

1.100 TL'ye tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada emekli ikramiyesinin son 6 ayın hesaplanan enflasyona göre zamlanacağını, ikramiyenin yaklaşık 1085 TL olduğunu ve bunun 1.100 TL'ye tamamlanacağını ifade etmişti. Erdoğan bununla ilgili olarak yasal düzenlemenin ise hemen yapılacağını sözlerine eklemişti.

Bu şartlar altında Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli,dul ve yetimler zamlı ikramiyelerini alacaklar. Ayrıca Mayısıs ayına kadar emekli olmak için başvuru yapan herkes bayram ikramiyesini almaya hak kazanacak. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin, önünümüzde ki hafta içinde aynı yada birer gün ara ile ödenmesi bekleniyor.

Dul eşe 825 TL ödenecek

 

 

Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 825 lira ikramiye ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 08:59
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