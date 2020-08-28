İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 28 Ağustos 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:53
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Takip Et:

Memurlara yapılan zamlar sonrasında emeklilere de müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de verilecek haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Buna göre eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 428 TL ek gelir sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündemde yerini almıştı. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından faydalanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 405 TL ek yardım yapılacağı belirtildi.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Deneği(TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yerin aldı.


Teklif kabul gördüğü takdirde, aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilecek.

Emeklilere ne kadar çocuk ve eş yardımı parası verilecek?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Temmuz ayında da artış gösterdi. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 351 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 77 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 38 TL yardım yapılmasına karar verildi.

Talebin onaylanması durumunda memurlara aylık olarak yapılan 405 TL’lik yardımdan emekliler de faydalanabilecek.

KPDK’nın kararı bekleniyor

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında görüşülecek. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek ve karar alınacak.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

  1. Eş: 351,09 TL
  2. Çocuk (0-6 yaş): 77,23 TL
  3. Çocuk (6 yaş üstü): 38,62 TL

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 20:53
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yavuz GÜLEÇ 2020-08-21 13:31:07

iNSANLAR UMUTLANIYOR OLMAYACAKSA BÖYLE HABER YAPMAYIN LÜTFEN BURADAN İYİMSER HAVA ÇIKMAZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abuzer 2020-08-28 21:59:15

Emekliyi devletin sırtında yük olarak gören bu yönetim emeklilere kuruş vermez boşuna kimseyi heveslendirmeyin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

e-Devlet'ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi? e-Devlet ile diploma sorgulama yapılır mı?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?
Banka sicil affı çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
Mücadele Çıkmazı konusu, vizyon tarihi ve başrolü belli oldu! Mücadele Çıkmazı ne zaman vizyona girecek?
PUBG ücretsiz oldu! Eylül 2020 PlayStation Plus oyunları belli oldu!
YKS geçen sene alınan puanla tercih yapılabilir mi?
2020 Ağustos ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
Tik Tok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Denizbank dosya masrafsız faizsiz kredi kampanyası
Beren Saat ile Metin Akdülger’in sevişme sahneleri Atiye dizisine damga vurdu!
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den kaç üniversite var?
Avlu dizisinin yeni sezonda Netflix'te mi yayınlanacak? Akıbeti belli oldu!
Sevgililer günü evde nasıl kutlanır? Evde sevgililer günü kutlama önerileri
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi tekrarlarıyla yeniden yayınlanacak!
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?
A101 market 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Muharrem ayı aşure günü ne zamandır? Aşure günü oruç tutulur mu?
Mega yat KATARA kime aittir? KATARA özellikleri ve fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.