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Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 13.08.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:48
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
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Memurlara yapılan zamlar sonrasında emeklilere de müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de verilecek haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Buna göre eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 428 TL ek gelir sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündemde yerini almıştı. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından faydalanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 428 TL ek yardım yapılacağı belirtildi.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Deneği(TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yerin aldı.


Teklif kabul gördüğü takdirde, aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilecek.

Emeklilere ne kadar çocuk ve eş yardımı parası verilecek?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Temmuz ayında da artış gösterdi. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 351 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 77 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 38 TL yardım yapılmasına karar verildi.

Talebin onaylanması durumunda memurlara aylık olarak yapılan 428 TL’lik yardımdan emekliler de faydalanabilecek.

KPDK’nın kararı bekleniyor

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında görüşülecek. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek ve karar alınacak.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

  1. Eş: 351,09 TL
  2. Çocuk (0-6 yaş): 77,23 TL
  3. Çocuk (6 yaş üstü): 38,62 TL

 



Son Güncelleme: 13.08.2020 13:48
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