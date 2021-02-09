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Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!

Sıcak gündemde yer tutan Emekliye aile yardımı verilecek mi? Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler! ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 13:34
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
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Memurlara yapılan zamlar sonrasında emeklilere de müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de verilecek haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Buna göre eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 441 TL ek gelir sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündemde yerini almıştı. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından faydalanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 441 TL ek yardım yapılacağı belirtildi.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Deneği(TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yerin aldı.

Teklif kabul gördüğü takdirde, aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilecek.

 

Emeklilere ne kadar çocuk ve eş yardımı parası verilecek?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Ocak ayında da artış gösterecek. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 361 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 79 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 39 TL yardım yapılmasına karar verildi. 

Talebin onaylanması durumunda memurlara aylık olarak yapılan 441 TL’lik yardımdan emekliler de faydalanabilecek.

Eşi hali hazırda çalışmayan, 6 yaş ve üzerinde 2 çocuğa sahip olan emekli vatandaşlar ise 441 TL aile yardımı alacak.

KPDK’nın kararı bekleniyor

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında görüşülecek. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek ve karar alınacak.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

  1. Eş: 361,02 TL
  2. Çocuk (0-6 yaş): 79,23 TL
  3. Çocuk (6 yaş üstü): 39,77TL   

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 13:34
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